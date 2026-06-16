В России запущена новая независимая от импорта телеком-облачная платформа

Российский мобильный оператор Т2 совместно с разработчиком программного обеспечения «Базис» успешно внедрил телеком-облачную систему на базе отечественной платформы виртуализации Басис Дйнамикс. Данный проект оценивается как важный шаг на пути к отказу от зарубежных технологий и обеспечению независимости сетевой инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новое решение в настоящее время обеспечивает стабильную работу функции ПКРФ (Поликй анд Чаргинг Рулес Функтион), отвечающей за тарифную политику и процессы биллинга в сетях оператора. По данным иксбт.ком, процесс технологического перехода начался в середине 2025 года и включает интеграцию платформы Басис Дйнамикс с системами хранения данных.

Технологическая оптимизация и безопасность

В рамках проекта инженеры адаптировали гипервизор под кластерную архитектуру сетевых функций. Одним из ключевых нововведений стало внедрение единого узла защиты вместо распределенных модулей безопасности. Такой подход позволил значительно снизить нагрузку на инфраструктуру и сократить потребность в дополнительном сетевом оборудовании.

После ухода западных поставщиков технологий с российского рынка отечественные операторы начали поэтапный переход на собственные решения для сохранения ядра своих сетей. Компания Т2 в этом аспекте делает основной акцент на отказоустойчивости и высокой производительности системы.

Внедрение новой платформы дает следующие преимущества:

Отсутствие зависимости от зарубежных лицензий и технической поддержки;

Управление сетевой безопасностью через единую централизованную систему;

Оптимизация затрат на оборудование и повышение энергоэффективности;

Полная гибкость в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства.

К 2026 году планируется дальнейшее расширение системы. В частности, оператор Т2 намерен внедрить эту технологию еще в 10 крупных центрах обработки данных. Это позволит масштабировать функцию ПКРФ по всей стране и поэтапно перевести другие основные компоненты сети на отечественное ПО.

Данный кейс может стать своего рода полигоном опыта и для других стран СНГ. В то время как вопрос технологического суверенитета становится актуальным в глобальном масштабе, такие крупные проекты в сфере телекома определяют новый этап обеспечения стабильности сетей.