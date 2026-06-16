Правительство Великобритании готовится значительно снизить установленный для автопроизводителей план продаж электромобилей. Это решение, ожидаемое от администрации премьер-министра Кира Стармера, было встречено представителями автопрома как большая победа. Ранее требование о том, что к 2030 году 80% продаваемых новых автомобилей должны быть электрическими, теперь, как ожидается, будет снижено до 50%. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Данные изменения вносятся после длительного давления и обращений со стороны автомобильных компаний и профсоюзов рабочих. Представители отрасли подчеркивают, что жесткие сроки и высокие проценты, выдвинутые правительством, не соответствуют потребительскому спросу и являются фактически невыполнимой задачей. По данным Общества производителей и торговцев автомобилями Великобритании (СММТ), в текущем году электромобили составили всего 23,9% от общего объема продаж.

Облегчение для отрасли и экономические факторы

В настоящее время многие бренды вынуждены предоставлять скидки на свои продукты в размере миллиардов фунтов стерлингов, чтобы выполнить установленные правительством квоты и избежать крупных штрафов. Эта ситуация негативно сказывается на финансовой устойчивости компаний. Смягчая требования, правительство стремится учесть реальное состояние рынка и готовность инфраструктуры.

Согласно новому плану, до 2030 года будет создано больше возможностей для продажи моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов. Однако запрет на продажу чисто бензиновых и дизельных автомобилей, вступающий в силу с 2030 года, остается неизменным. Это означает, что все автомобили, продаваемые после 2030 года, должны быть как минимум гибридными или полностью электрическими.

Глобальная тенденция и рынок Узбекистана

Данное решение стало вторым этапом отступления правительства лейбористов от жесткой экологической политики, принятой в эпоху консерваторов. В прошлом году продажа гибридных автомобилей была разрешена до 2035 года. Эти процессы в Великобритании отражают общий спад на глобальном автомобильном рынке и некоторое охлаждение интереса к электромобилям.

В то время как на рынке Узбекистана набирают популярность электромобили BYD, Tesla и других брендов, подобные изменения в Европе неизбежно повлияют на ценообразование и производственные стратегии на мировом рынке. Правительство Великобритании в ближайшее время проведет финальные консультации с представителями отрасли и официально объявит обновленный план.

Подводя итог, этот шаг Великобритании является попыткой найти баланс между экологическими целями и экономическими реалиями. Становится очевидным, что процесс перехода на полностью электрический транспорт оказывается более сложным и требует большего времени, чем ожидалось.