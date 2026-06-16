Открытие 2000-летней давности поразило ученых

Археологи обнаружили в джунглях Амазонки следы древней цивилизации, ранее неизвестной науке. Огромный мегаполис раскинулся на десятки тысяч квадратных километров и возник задолго до появления испанцев, ацтеков и цивилизации майя. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Ученые давно предполагали наличие древних сооружений под густыми лесами в долине рек Боливии. Однако из-за сложности местности полностью исследовать эти земли было трудно. Даже на снимках с самолета был виден только зеленый лес.

В 2025 году ученые из Боливии, Эквадора и США обследовали территорию с помощью специального лазерного сканера — лидара. В результате под деревьями были обнаружены остатки древних поселений.

Крупнейший населенный пункт занимает площадь 300 гектаров, что эквивалентно более чем 400 футбольным полям. В ходе раскопок, начавшихся в 2026 году, были найдены пирамиды высотой более 20 метров, общественные здания и дома. Они были построены на искусственных холмах высотой до 5 метров.

Также были выявлены геометрически точно построенные каналы и сеть дорог, соединявших поселения. Ученые сравнивают эти места с древним Нью-Йорком. То, что все здания и дороги ориентированы на северо-запад, указывает на наличие у них специфической религии и мировоззрения.

Это открытие в корне изменило представление о том, что жизнь в лесах Амазонки была невозможна. Исследования показали, что возраст некоторых сооружений превышает две тысячи лет. В то время майя, ацтеки и инки еще не достигли такого уровня развития.

Еще один крупный город был обнаружен в Эквадоре. Там также нашли дома, построенные на холмах, и ровные дороги протяженностью 25 километров. По расчетам ученых, в этом регионе могло проживать от 15 до 100 тысяч человек.

Таким образом, ученые подтвердили теорию британского исследователя Перси Фосетта, пропавшего без вести век назад. Он верил, что именно в этих регионах существовала огромная цивилизация, сопоставимая с Римом и Грецией. Последние открытия доказывают его правоту.