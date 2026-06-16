Открытие 2000-летней давности поразило ученых

·17·Мир

Археологи обнаружили в джунглях Амазонки следы древней цивилизации, ранее неизвестной науке. Огромный мегаполис раскинулся на десятки тысяч квадратных километров и возник задолго до появления испанцев, ацтеков и цивилизации майя. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Ученые давно предполагали наличие древних сооружений под густыми лесами в долине рек Боливии. Однако из-за сложности местности полностью исследовать эти земли было трудно. Даже на снимках с самолета был виден только зеленый лес.

В 2025 году ученые из Боливии, Эквадора и США обследовали территорию с помощью специального лазерного сканера — лидара. В результате под деревьями были обнаружены остатки древних поселений.

Крупнейший населенный пункт занимает площадь 300 гектаров, что эквивалентно более чем 400 футбольным полям. В ходе раскопок, начавшихся в 2026 году, были найдены пирамиды высотой более 20 метров, общественные здания и дома. Они были построены на искусственных холмах высотой до 5 метров.

Также были выявлены геометрически точно построенные каналы и сеть дорог, соединявших поселения. Ученые сравнивают эти места с древним Нью-Йорком. То, что все здания и дороги ориентированы на северо-запад, указывает на наличие у них специфической религии и мировоззрения.

Это открытие в корне изменило представление о том, что жизнь в лесах Амазонки была невозможна. Исследования показали, что возраст некоторых сооружений превышает две тысячи лет. В то время майя, ацтеки и инки еще не достигли такого уровня развития.

Еще один крупный город был обнаружен в Эквадоре. Там также нашли дома, построенные на холмах, и ровные дороги протяженностью 25 километров. По расчетам ученых, в этом регионе могло проживать от 15 до 100 тысяч человек.

Таким образом, ученые подтвердили теорию британского исследователя Перси Фосетта, пропавшего без вести век назад. Он верил, что именно в этих регионах существовала огромная цивилизация, сопоставимая с Римом и Грецией. Последние открытия доказывают его правоту.

АмазонкаБоливияЭквадорАцтекиМайя
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Binance может лишиться лицензии на деятельность в ЕвросоюзеBinance может лишиться лицензии на деятельность в ЕвросоюзеСегодня, 14:36«Искомый ребенок был в этой самой машине» — неожиданный случай в Турции«Искомый ребенок был в этой самой машине» — неожиданный случай в ТурцииСегодня, 12:31Самые богатые люди мира рекордно разбогатели за один деньСамые богатые люди мира рекордно разбогатели за один деньСегодня, 12:20Убит известный российский художник, автор карикатур на Путина и ЛукашенкоУбит известный российский художник, автор карикатур на Путина и ЛукашенкоСегодня, 12:10Пожилая женщина, желавшая посмотреть гонку, сбила велогонщиковПожилая женщина, желавшая посмотреть гонку, сбила велогонщиковСегодня, 08:25Обновлена кисва Каабы: великие мгновения в священном местеОбновлена кисва Каабы: великие мгновения в священном местеСегодня, 08:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал