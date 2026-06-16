SpaceX вошла в пятерку самых дорогих компаний мира: Amazon остался позади

·25·Технологии
SpaceX вошла в пятерку самых дорогих компаний мира: Amazon остался позади

Компания SpaceX под руководством Илона Маска зафиксировала исторический результат на мировом финансовом рынке. В первые дни биржевых торгов стоимость акций компании резко выросла, в результате чего ее рыночная стоимость превысила 2,7 триллиона долларов. С этим показателем космический гигант обошел лидера электронной коммерции Amazon, став пятой по стоимости компанией в мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным иксбт.ком, в понедельник акции SpaceX подорожали на 20%, а во вторник на торгах — еще более чем на 8%. Примечательно, что столь высокая оценка компании несколько противоречит показателям в ее финансовых отчетах. Например, если Amazon в прошлом году получил чистую прибыль в размере 78 миллиардов долларов при выручке 717 миллиардов долларов, то SpaceX сообщила об убытках в 4,9 миллиарда долларов при доходе в 18,7 миллиарда долларов.

Искусственный интеллект и новые источники дохода

Уверенность инвесторов в будущем SpaceX объясняется расширением компании в новых направлениях. В частности, компания подписала контракты по аренде вычислительных мощностей с такими технологическими гигантами, как Anthropic и Google. Это создает новые перспективные потоки доходов помимо космической индустрии.

Кроме того, мощным стимулом для роста во вторник послужила новость о приобретении компанией SpaceX стартапа Cursor, специализирующегося на написании кода на базе AI. Эта сделка оценивается в 60 миллиардов долларов и будет полностью осуществлена путем обмена акциями. Илон Маск ранее отмечал, что заново выстраивает свой проект xAI с самого фундамента и сотрудничество с Cursor имеет важное значение в этом процессе.

Историческое IPO и рыночная волатильность

В прошлую пятницу SpaceX провела историческое IPO (публичное размещение акций) и вышла на рынок с оценкой в 1,7 триллиона долларов. С помощью этой транзакции компании удалось привлечь почти 86 миллиардов долларов. В центре внимания экспертов оказалось то, что за несколько дней капитализация компании увеличилась еще на 1 триллион долларов.

Однако аналитики призывают к осторожности в отношении таких резких скачков цен на акции. Дело в том, что SpaceX вывела на свободную торговлю всего 4% от общего количества своих акций. Столь малый объем акций приводит к ограниченному предложению на рынке, что делает цены склонными к очень быстрым изменениям и неожиданным колебаниям.

Для любителей технологий в Узбекистане эта новость демонстрирует, насколько быстро растет глобальная космическая экономика. Ожидается, что превращение SpaceX не просто в ракетного перевозчика, но и в крупный центр AI и облачных вычислений, еще больше укрепит ее позиции в будущем.

SpaceXИлон МаскAmazonIPOИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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