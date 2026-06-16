На какой срок Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом»?

В мире мирового футбола прогремела очередная трансферная бомба! Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва, ставший мечтой многих грандов и завоевавший любовь миллионов болельщиков своей магической игрой, решил совершить резкий и величественный поворот в своей карьере. Как сообщил в своем эксклюзивном материале самый влиятельный и надежный инсайдер футбольного мира Фабрицио Романо, португальская звезда подписала окончательный контракт с мадридским «Реалом». Этот трансфер, несомненно, станет одним из самых громких приобретений «сливочных» в текущем сезоне.

Звезда на «Сантьяго Бернабеу» бесплатно: соглашение по системе «2+1»

Опираясь на данные инсайдера, 31-летний опытный плеймейкер присоединился к испанскому гранду абсолютно бесплатно, в статусе свободного агента. Переговоры между руководством мадридцев и футболистом успешно завершились, и было подписано официальное соглашение в формате «2+1». Это означает, что первоначальный контракт будет действовать строго два года, и если обе стороны пожелают, будет доступна опция продления еще на один сезон. Теперь центр поля «Реала» станет еще более мощным и содержательным.

В следующей специальной таблице спортивного и трансферного анализа вы можете подробно ознакомиться с переходом Бернарду Силвы в «Реал Мадрид» и его выдающимися достижениями в бывшем клубе:

Трансферированный футболист Возраст и амплуа футболиста Новая команда и статус трансфера Форма и срок контракта Основные достижения в «Манчестер Сити» (с 2017 года) Бернарду Силва

(игрок сборной Португалии) 31 год,

Центральный / фланговый полузащитник «Реал Мадрид»

(Испания, Ла Лига) — Свободный агент «2+1» года

(минимум 2 сезона, с возможностью продления на 1 год) • 6-кратный чемпион Английской Премьер-лиги

• победитель Лиги чемпионов УЕФА победитель

Золотая эпоха в «Манчестер Сити» и новый вызов в Мадриде

В настоящее время пресс-служба «Реал Мадрида» не спешит официально объявлять об этом мега-трансфере, завершая последние технические процессы за кулисами. Тем не менее, авторитетные спортивные издания подтверждают, что соглашение решено на 100% и Бернарду в ближайшее время пройдет медицинское обследование в Мадриде.

Напомним, что с 2017 года Бернарду Силва выступал в составе «Манчестер Сити» под руководством Жозепа Гвардиолы и стал настоящей легендой. За незабываемое время в футболке «горожан» он шесть раз поднимал над головой главный трофей Английской Премьер-лиги. Также он был одним из главных исполнителей в завоевании первых в истории манчестерского клуба золотых медалей Лиги чемпионов УЕФА. Теперь ведущий футболист намерен увеличить количество своих трофеев в Мадриде.

Мнение спортивных обозревателей: «Реал Мадрид» в очередной раз преподал мастер-класс на трансферном рынке. Привлечь одного из сильнейших полузащитников мира в качестве свободного агента, не заплатив ни цента — это очередная великая победа Флорентино Переса. Ожидается, что Бернарду своим высоким футбольным интеллектом еще больше украсит атакующий стиль игры «королевского клуба».

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