Бывший вратарь Ливерпуля предложил неожиданный трансфер: Маркус Рашфорд на Энфилд?

Обмен игроками между заклятыми соперниками по Английской Премьер-лиге, «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», всегда вызывал большой резонанс. На этот раз бывший вратарь «Ливерпуля» Дэвид Джеймс выступил с неожиданным заявлением, призвав мерсисайдцев рассмотреть трансфер Маркуса Рашфорда. По его мнению, нападающий, возможно, потерял свою лучшую форму в Манчестере, но его потенциал по-прежнему высок. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно сообщению Goal.com, Дэвид Джеймс высоко оценил технические способности и футбольный интеллект Маркуса Рашфорда. Бывший голкипер подчеркнул, что вопрос о том, на каком фланге играет футболист, вторичен, главное — пригласить его в команду и создать подходящую среду. Джеймс уверен, что в системе «Ливерпуля» Рашфорд сможет вернуться на свой прежний уровень.

Вопрос конкуренции и новой среды

Будущее воспитанника «Манчестер Юнайтед» Рашфорда в последнее время на «Олд Траффорд» находится под вопросом. Несмотря на то, что у него контракт с клубом до 2028 года, спад в его игре порождает различные трансферные слухи. Джеймс считает, что такие тренеры, как Андони Ираола (или нынешний тренерский штаб «Ливерпуля»), способны создать для Рашфорда комфортные условия.

«Если бы я был на месте руководства «Ливерпуля», я бы купил Маркуса Рашфорда. Он потрясающий футболист, его видение поля и мастерство находятся на очень высоком уровне. Мы видели, как он может играть, когда он счастлив», — отметил Дэвид Джеймс в интервью БетВиктор.

Стоит отметить, что окончательное решение по будущему Рашфорда ожидается после чемпионата мира. В настоящее время футболист сосредоточен на победе в престижном турнире в Северной Америке в составе сборной Англии. Его положение в «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным, так как руководство клуба размышляет над обновлением состава.

Этот трансфер наверняка будет интересен и болельщикам из Узбекистана, так как из-за исторического соперничества между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» переходы игроков из одного клуба в другой случаются крайне редко. Если этот трансфер состоится, он станет одной из самых громких сделок в истории Премьер-лиги.

Пока руководство «Ливерпуля» не дало официальных комментариев по этому поводу. Однако трансферная стоимость и зарплата Рашфорда могут стать серьезным финансовым бременем для любого клуба. В то же время такие специалисты, как Майкл Кэррик, заявляли, что были бы рады видеть футболиста в своей команде, если трансфер не состоится.