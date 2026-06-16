Объявлены большие скидки на внедорожники КГМ Рекстон

·21·Авто
Объявлены большие скидки на внедорожники КГМ Рекстон

Популярный южнокорейский автомобильный бренд КГМ (бывший СсангЁнг) запустил беспрецедентную кампанию скидок на свою флагманскую модель — внедорожники Рекстон. Ожидается, что этот шаг еще больше усилит конкуренцию в сегменте рамных внедорожников. Как сообщает издание Иксбт.ком, на некоторых рынках покупатели могут сэкономить до 1,9 миллиона рублей (примерно 21 500 долларов). Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Модель КГМ Рекстон отличается своей выносливостью и классической конструкцией. Согласно обновленной ценовой политике, начальная стоимость автомобилей 2024 года выпуска была значительно снижена. Это стало отличной возможностью для покупателей, ищущих сочетание современных технологий и традиционных характеристик внедорожника. Кроме того, производитель предоставляет на данную модель 5-летнюю гарантию.

Технические возможности и японское качество

Техническое оснащение автомобиля заслуживает отдельного внимания. Под капотом КГМ Рекстон расположен 2,0-литровый турбокомпрессорный бензиновый двигатель мощностью 225 л.с. Важнейшим аспектом является то, что данный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач от известного японского бренда Аисин. Эта комбинация обеспечивает надежное движение как в городских условиях, так и на тяжелом бездорожье.

Ходовая часть внедорожника основана на сложных инженерных решениях. Спереди установлена независимая двухрычажная подвеска, сзади — пятирычажная система с неразрезным мостом. Система полного привода (4WD) реализована по классической схеме «парт-тиме», что позволяет водителю выбирать режимы в зависимости от дорожных условий.

Место на рынке и конкуренция

На автомобильном рынке Узбекистана спрос на рамные внедорожники всегда остается высоким. КГМ Рекстон благодаря своим габаритам и возможностям рассматривается как доступная альтернатива таким моделям, как Toyota Land Cruiser Prado или Митсубиши Паджеро Sport. Сочетание южнокорейской инженерии и японской трансмиссии свидетельствует о надежности данной модели для длительной эксплуатации.

В то время как сейчас между автопроизводителями продолжается ценовая война, подобные скидки от КГМ являются стратегическим шагом, направленным на сохранение доли бренда на рынке и привлечение новых клиентов. Включение моделей 2025 года в программу скидок позволяет покупателям приобрести последние обновления по выгодным ценам.

KGMRextonВнедорожникАвтомобильСкидка
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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