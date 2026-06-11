Задержана группа, занимавшаяся торговлей «аптечными наркотиками»

·19·Общество
Задержана группа, занимавшаяся торговлей «аптечными наркотиками»

В нашей стране ведется решительная и бескомпромиссная борьба с любыми противоправными действиями, угрожающими миру в обществе, здоровью наших детей и их светлому будущему. Особое внимание правоохранительных органов уделяется пресечению незаконного распространения «сильнодействующих» средств, особенно среди молодежи. В ходе очередных масштабных оперативных рейдов, проведенных сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре на территории города Ташкента и Ташкентской области, была пресечена деятельность преступной группы, организовавшей подпольную торговлю «аптечными наркотиками», представляющими угрозу здоровью населения. Примечательно, что все задержанные правонарушители ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В ходе специальных операций, проведенных опытными оперативниками в городе Ахангаран Ташкентской области и Мирзо-Улугбекском районе столицы, в качестве вещественных доказательств было изъято в общей сложности более 630 единиц «Зардекс» и «Регапен» и других незаконных лекарственных средств, оказывающих сильное негативное воздействие на психику и здоровье человека. В одном из выявленных эпизодов члены преступной группы были задержаны с поличным при попытке сбыта партии психотропных препаратов общей стоимостью 12,6 миллиона сумов с целью получения незаконной прибыли. В результате тщательных обысков по местам проживания преступников была обнаружена и изъята в установленном законом порядке остальная часть запрещенных веществ, спрятанных для дальнейшей реализации.

По данным фактам в отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по соответствующей статье 251-1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ). В настоящее время продолжаются следственные действия с целью выявления других скрытых связей данной группы и обеспечения неотвратимости наказания. В стране, где верховенство закона является приоритетом, никогда не будет места тем, кто стремится к легкому и нечестному обогащению ценой отравления молодого поколения, и наказание для них неизбежно!

Следите за самыми последними оперативными событиями в столице и регионах, успешными рейдами Департамента и самыми достоверными, эксклюзивными новостями из нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанГенпрокуратураАптечные наркотикиПреступностьБезопасность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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