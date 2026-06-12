В Ташкенте остановили Кобалт, водитель которого скрывался от сотрудников ОВД

·25·Общество
В Ташкенте остановили Кобалт, водитель которого скрывался от сотрудников ОВД

В Ташкенте автомобиль Кобалт, водитель которого не подчинился законным требованиям сотрудников органов внутренних дел об остановке и совершал опасные маневры, был остановлен с применением табельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором автомобиль Кобалт повреждает несколько транспортных средств. Согласно официальным данным, инцидент произошел 11 июня около 21:30. За рулем автомобиля находился 44-летний Р.Ю., состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

Нарушая правила дорожного движения на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе, он подверг опасности жизни других граждан. Также, игнорируя законные требования сотрудников ОВД об остановке, он продолжил движение и нанес механические повреждения нескольким автомобилям.

В результате оперативных мер, с целью предотвращения причинения вреда другим гражданам, сотрудниками ОВД было применено табельное оружие. После предупреждения был произведен выстрел по колесу автомобиля, транспортное средство было остановлено, а дальнейшие противоправные действия водителя пресечены.

По данному факту проводится доследственная проверка. Инцидент взят на контроль руководством ГУВД города Ташкента.

ТашкентCobaltШота РуставелиЯккасарайский район
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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