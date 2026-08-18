На строительном рынке в Намангане произошёл пожар

·0·Общество
На строительном рынке в Намангане произошёл пожар

Сегодня, 18 августа, на территории «Qurilish mollari savdo bozori» в Янгинаманганском районе Наманганской области произошёл пожар. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в 13:46 через систему «112» поступило сообщение о пожаре в торговых рядах на территории МСГ «Mingchinor».

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 13:58 пожар был локализован, а в 15:58 полностью ликвидирован.

На распространившихся в социальных сетях видеозаписях также видно, что легковой автомобиль на территории рынка полностью сгорел в результате пожара.

В результате чрезвычайного происшествия пострадавших не зарегистрировано. В настоящее время устанавливаются причина возникновения пожара и размер причинённого материального ущерба.

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Charos
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