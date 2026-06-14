В Ташкенте оскорбили женщин, работающих в сфере благоустройства

·62·Общество
В Ташкенте оскорбили женщин, работающих в сфере благоустройства

В социальных сетях распространилось видео конфликта, произошедшего в одном из городских автобусов Ташкента.

На кадрах видно, как женщины, работающие в сфере благоустройства, столкнулись с претензиями и оскорблениями со стороны некоторых пассажиров после того, как вошли в автобус.

Затем в салоне автобуса возникла словесная перепалка. На записи одна из женщин подчеркивает, что они честно трудятся и в данный момент направляются на работу.

В ответ другой пассажир отреагировал резко, из-за чего спор разгорелся с новой силой. Данное видео вызвало широкое обсуждение в социальных сетях, пользователи высказывают различные мнения по поводу случившегося. Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.

ТашкентОбществоКонфликтБлагоустройствоУзбекистан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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