В Ташкенте оскорбили женщин, работающих в сфере благоустройства

В социальных сетях распространилось видео конфликта, произошедшего в одном из городских автобусов Ташкента.

На кадрах видно, как женщины, работающие в сфере благоустройства, столкнулись с претензиями и оскорблениями со стороны некоторых пассажиров после того, как вошли в автобус.

Затем в салоне автобуса возникла словесная перепалка. На записи одна из женщин подчеркивает, что они честно трудятся и в данный момент направляются на работу.

В ответ другой пассажир отреагировал резко, из-за чего спор разгорелся с новой силой. Данное видео вызвало широкое обсуждение в социальных сетях, пользователи высказывают различные мнения по поводу случившегося. Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.