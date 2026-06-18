BMW добилась исторического результата в гонках Ле-Ман после 27-летнего перерыва

·3·Авто
BMW добилась исторического результата в гонках Ле-Ман после 27-летнего перерыва

В гонке «24 часа Ле-Ман», одной из самых престижных автоспортивных дисциплин мира, команда BMW заняла второе место после неожиданных и драматичных поворотов. Этот результат стал лучшим для немецкого автогиганта за последние 27 лет, что свидетельствует об успешном возвращении бренда в мир гонок на выносливость (Эндуранке). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Прототип BMW M Хйбрид В8 под номером 20 команды BMW M Теам ВРТ на протяжении большей части гонки оставался главным претендентом на победу. Экипаж в составе опытных пилотов Робина Фриндса, Рене Раста и Шелдона ван дер Линде удерживал лидерство в решающий момент. Однако потерянные драгоценные секунды из-за неудачного круга после пит-стопа позволили двум автомобилям команды Toyota вырваться вперед.

Ожесточенная борьба за победу

За 47 минут до финиша представитель BMW Робин Фриндс поразил болельщиков агрессивным обгоном Себастьяна Буэми на Toyota №8. После этого ему удалось сократить разрыв с лидером до 22 секунд, однако на финальном этапе Камуи Кобаяши из экипажа Toyota №7 не уступил первенство.

В итоге Toyota отпраздновала победу со своим обновленным гиперкаром ТР010 Хйбрид. BMW пересекла финишную черту всего на 10,981 секунды позже победителя. Эти цифры показывают, насколько близко команда BMW подошла к первому месту и насколько почти безупречно сработала стратегия гонки.

Стабильность и технические возможности

Одним из главных факторов успеха BMW признают техническую стабильность прототипа М Хйбрид В8. По данным иксбт.ком, автомобиль прошел всю дистанцию без серьезных поломок. Это стало особенно заметно на фоне таких конкурентов, как Cadillac, которые к концу гонки потеряли темп или столкнулись с техническими проблемами.

Стоит отметить, что для второго экипажа команды — автомобиль №15 под управлением Кевина Магнуссена, Раффаэле Марчиелло и Дриса Вантора — гонка завершилась неудачно. После длительного ремонта они были вынуждены досрочно покинуть соревнование.

С исторической точки зрения этот результат имеет огромное значение для BMW. В последний раз бренд побеждал в Ле-Мане в 1999 году с прототипом В12 ЛМР. Программа, перезапущенная в 2024 году в классе ЛМДх, показала высокий результат уже при первом серьезном испытании, доказав готовность стать основным фаворитом в следующих сезонах.

BMWToyotaЛе-МанАвтоспортГонки
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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