ЧМ-2026: сборная Англии одержала волевую победу над Хорватией

·32·Спорт
ЧМ-2026: сборная Англии одержала волевую победу над Хорватией

В рамках группы «Л» чемпионата мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, состоялся матч между сборными Англии и Хорватии. «Три льва» под руководством Томаса Тухеля уверенно начали турнир, одержав результативную победу над соперниками со счетом 4:2. Данная встреча продемонстрировала атакующий потенциал англичан, но в то же время выявила определенные проблемы в обороне. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Матч начался успешно для Англии. Судья назначил пенальти после того, как Нони Мадуэке был сбит Лукой Модричем в штрафной площади. Доминик Ливакович сумел отразить первый удар Гарри Кейна, однако после переназначения удара из-за нарушения правил нападающий «Баварии» уже не ошибся и открыл счет.

Сборная Хорватии не пожелала сдаваться без боя. Мартин Батурина точным ударом с 20 метров в верхний угол ворот Джордана Пикфорда восстановил равновесие. Спустя шесть минут Гарри Кейн головой замкнул подачу с углового в исполнении Деклана Райса, оформив дубль. Однако на последних секундах первого тайма Петар Муса великолепным ударом снова сравнял счет.

Джуд Беллингем и доминирование во втором тайме

С началом второго тайма Англия снова вышла вперед. Джуд Беллингем после передачи Эллиота Андерсона ворвался в штрафную и точно пробил в нижний угол ворот Доминика Ливаковича. Этот гол стал переломным моментом матча и позволил англичанам полностью взять игру под контроль.

Установки Томаса Тухеля, данные в перерыве, принесли свои плоды. Джуд Беллингем и Деклан Райс продолжали создавать угрозу у ворот соперника. Защитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли и Энтони Гордон также имели отличные возможности забить, но вратарь Хорватии продемонстрировал мастерство, спасая свою команду от неизбежных голов.

Точку в матче поставил вышедший на замену Маркус Рэшфорд. Получив передачу от Букайо Сака, Маркус Рэшфорд отправил мяч в дальний угол, установив окончательный счет 4:2. По данным Goal.com, несмотря на победу, пробелы в обороне Англии должны стать поводом для серьезных раздумий Томаса Тухеля.

Таким образом, сборная Англии начала чемпионат мира с трех очков. Гарри Кейн заявил о своих претензиях на «Золотую бутсу», а Джуд Беллингем вновь доказал, что является настоящим лидером команды. Хорватия же, несмотря на поражение, показала достойную игру и постарается исправить ситуацию в следующих матчах группы.

АнглияХорватияЧМ-2026Гарри КейнДжуд Беллингем
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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