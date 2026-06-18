Сервис Вхуш продолжает расти: рынок микромобильности вышел на новый этап

Спрос на услуги кикшеринга в России и странах СНГ продолжает стабильно расти. В частности, сервис Вхуш по итогам мая 2026 года зафиксировал значительную положительную динамику в своей операционной деятельности. Эти показатели свидетельствуют о том, что роль электросамокатов в городской транспортной системе становится всё более прочной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, за первые пять месяцев текущего года общее количество совершенных поездок увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17,8 миллиона. Такие темпы роста наблюдаются не только внутри России, но и в других странах СНГ, где работает компания. Это указывает на то, что услуги микромобильности становятся популярными в региональном масштабе.

Новая стратегия, ориентированная на эффективность

Представители компании отметили, что в текущем сезоне основное внимание уделено не просто количественному расширению парка самокатов, а повышению эффективности использования имеющихся ресурсов. Изменение стратегии позволило увеличить ежедневный оборот каждой единицы транспорта и более точно размещать технику в точках высокого спроса.

В результате такого подхода среднее количество поездок на одного активного пользователя выросло на 11%. Это означает, что пользователи стали чаще использовать самокаты не только в развлекательных целях, но и как регулярное ежедневное транспортное средство. Количество зарегистрированных аккаунтов увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом, достигнув 36 миллионов.

Технологические инновации и инфраструктура

Вхуш внедряет ряд технологических решений с целью сделать свои услуги еще более удобными. Следующие нововведения способствуют росту активности пользователей:

Возможность начинать поездки с помощью специальных СМС-сообщений;

Глубокая интеграция с городской инфраструктурой;

Система интеллектуального анализа расположения самокатов.

Эта тенденция актуальна и для соседних рынков, таких как Узбекистан. В условиях усиливающихся пробок в крупных мегаполисах, таких как Ташкент, модель кикшеринга, основанная на эффективности, может сыграть важную роль в снижении транспортной нагрузки.

По мнению экспертов, рынок кикшеринга переходит от экстенсивного развития к интенсивному этапу. То есть компании стремятся увеличить доход не за счет закупки большего количества самокатов, а путем интеллектуального управления имеющимися ресурсами и повышения лояльности клиентов. В долгосрочной перспективе это поможет сформировать устойчивую бизнес-модель.