На перевале Камчик опрокинулся грузовик, груз рассыпался

·8·Общество
На перевале Камчик опрокинулся грузовик, груз рассыпался

На перевале Камчик произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. В результате потери управления водителем грузовой автомобиль опрокинулся на обочину дороги.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 14 июня около 04:20. Согласно предварительной информации, во время движения водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось на бок.

В результате происшествия пострадавших нет. Погибших и получивших телесные повреждения нет. Однако перевозимый груз рассыпался по проезжей части.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Камчикского специализированного поисково-спасательного управления МЧС приняли оперативные меры и устранили последствия аварии. Также были проведены необходимые работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ответственные лица призывают водителей быть осторожными при движении в горных районах, соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.

КамчикМЧСДТПУзбекистанБезопасность
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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