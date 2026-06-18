NASA выбрала компанию Relativity Space Эрика Шмидта для исследования Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало неожиданного партнера для новой миссии по изучению Красной планеты. Компания Relativity Space, принадлежащая бывшему руководителю корпорации Google Эрику Шмидту, подписала контракт с NASA. Согласно соглашению, частная компания должна вывести в космос и доставить на орбиту планеты комплекс научных приборов для изучения атмосферы Марса. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

В рамках этой миссии, получившей название Аеолус, на орбиту Марса будут отправлены четыре специальных устройства. Они будут ежедневно осуществлять глобальный мониторинг пылевых бурь, скорости ветра и изменений температуры на планете. По данным TechCrunch, эта информация будет иметь решающее значение для создания безопасных условий для аппаратов и даже астронавтов, которые в будущем высадятся на поверхность Марса.

Конкуренция со SpaceX и новая модель

Данный проект является частью стратегии NASA по сотрудничеству с частным сектором. Ранее агентство заключало аналогичные контракты со SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию и с Firefly Аероспаке по созданию посадочного модуля для Луны. При такой модели государственное агентство отвечает за научную часть, а частная компания обеспечивает недорогую инфраструктуру.

Для Relativity Space это огромная возможность и одновременно серьезное испытание. К 2028 году компания должна не только спроектировать космический корабль для транспортировки приборов Аеолус, но и построить новую ракету для его вывода в космос. Глава NASA Джаред Айзекман отметил, что это партнерство ускорит исследования и снизит затраты, однако финансовая стоимость проекта пока не разглашается.

Технология 3Д-печати и риски

Relativity Space была основана в 2015 году бывшими инженерами SpaceX и Blue Origin. Главным преимуществом компании является попытка производить ракеты дешевле и быстрее с помощью технологии 3Д-печати. Однако первая ракета компании Терран-1 потерпела неудачу во время испытательного полета в 2023 году. После этого Эрик Шмидт приобрел контрольный пакет акций компании и возглавил ее.

По мнению экспертов, NASA в определенной степени рискует, вступая в это партнерство. Релативитй еще не доказала способность своей ракеты Terran R успешно стартовать и выйти на орбиту. В истории космической индустрии были случаи, когда некоторые стартапы, работавшие с NASA, банкротились или их аппараты совершали некорректную посадку на поверхность Луны.

Несмотря на это, финансовые возможности и технологические амбиции Эрика Шмидта могут превратить компанию в достойного конкурента для SpaceX. Если миссия 2028 года будет успешно реализована, ожидается, что Relativity Space станет лидером не только в сборе научных данных, но и в создании коммерческих дата-центров в космосе.