Колумбийские болельщики поддержали плачущего мальчика из Узбекистана

·37·Спорт
Колумбийские болельщики поддержали плачущего мальчика из Узбекистана

Матч между сборными Узбекистана и Колумбии на чемпионате мира ФИФА запомнился не только борьбой на поле, но и трогательными моментами на трибунах.

Камеры запечатлели, как после гола сборной Колумбии маленький болельщик из Узбекистана расплакался на трибуне.

После этого колумбийские фанаты начали скандировать «Узбекистан, Узбекистан», чтобы поддержать ребенка.

Эта ситуация создала искреннюю атмосферу среди зрителей на стадионе и вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

Болельщики называют этот случай одним из самых трогательных и запоминающихся моментов чемпионата мира.

Для сборной Узбекистана этот поединок стал первым матчем в истории выступлений на мундиале.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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