Зарубежные издания назвали колумбийцев, ставших причиной поражения Узбекистана

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года, который принимают поля Северной Америки, вступает в свою самую жаркую фазу. Известно, что в историческом противостоянии 1-го тура группы «К» национальная сборная Узбекистана достойно выступила против сильного представителя Южной Америки — Колумбии. Хотя «белые волки» потерпели поражение в дебютном матче (1:3), подопечные Фабио Каннаваро ни в чем не уступали фавориту группы по качеству игры и проявленному рвению. В частности, первый в истории чемпионатов мира гол, забитый нашей молодой звездой Аббосбеком Файзуллаевым, получил особое признание всего мирового футбольного сообщества.

Несмотря на это, матч первого тура завершился для наших представителей без набранных очков. Итак, какие именно футболисты в составе соперника создали этот неприятный результат против узбекистанцев на поле? Сегодня ведущие зарубежные спортивные издания опубликовали свои субъективные оценки действий подопечных Нестора Лоренсо в этом матче по 10-балльной системе.

В следующей официальной таблице спортивного рейтинга вы можете подробно ознакомиться с четырьмя главными героями в составе сборной Колумбии, получившими самые высокие оценки в матче против сборной Узбекистана, и их статистическими показателями:

Имя футболиста Оценка (10) Основной вклад и работа в игре Краткий комментарий экспертов • Луис Диас 9,0 балла • 1 гол и 1 филигранная голевая передача (ассист).

• 3 раза перехватил мяч на половине поля соперника. • Лучший игрок матча.

• Звезда «Баварии» стал настоящим испытанием для наших представителей. • Даниэль Муньос 8,0 балла • Автор красивого гола, открывшего счет в матче.

• Заблокировал 3 удара, выиграл 3 из 4 единоборств. • Правый защитник полностью контролировал свой фланг.

• Выполнил огромный объем работы в защите и атаке. • Густаво Пуэрта 7,5 балла • Провел на поле 80 минут.

• Отобрал мяч у Шукурова в центре поля и вывел Диаса в атаку. • Стал непосредственной причиной возникновения второго гола.

• Отличился боевым и режущим пасом. • Кучо Эрнандес 7,5 балла • Вышел на замену и отыграл всего 10 минут.

• Неустанно боролся на фланге и сделал голевую передачу. • Полностью оправдал доверие тренера.

• Проявил крайнюю активность в контратаках.

Колумбийские звезды, взломавшие оборону «белых волков»

По мнению зарубежных экспертов, футболистом, внесшим наиболее весомый вклад в победу колумбийцев, несомненно, стал вингер немецкого клуба «Бавария» Луис Диас (9.0) Он не только отдал великолепный пас под гол Муньосу, но и на 65-й минуте матча, несмотря на сопротивление Абдукодира Хусанова, точным ударом забил победный гол своей команды. Кроме того, он выиграл 8 из 12 единоборств, действуя при высоком прессинге.

Представитель линии обороны Даниэль Муньос (8.0) помимо того, что открыл счет в матче, вообще не оставил нашим представителям свободного пространства на своем фланге. Дважды перехватив мяч, он удерживал нападающих нашей сборной под жестким давлением (прессингом).

Боровшийся в центре поля Густаво Пуэрта (7,5) во втором тайме хладнокровно отобрал мяч у Элдора Шомуродова, создав предпосылки для второго гола своей команды. Вышедший на замену Кучо Эрнандес (7,5) всего за 10 минут проявил неустанное рвение и красиво ассистировал Сампасу в голе, поставившем точку в игре.

Вывод спортивных обозревателей Замин: Индивидуальное мастерство и опыт мирового уровня футболистов в составе Колумбии решили исход матча. Однако из этого рейтинга видно, что соперник был вынужден задействовать все свои силы и возможности, чтобы победить нас. Наши ребята доказали, что могут достойно противостоять таким сильным звездам. Теперь всё внимание приковываем к матчу против Португалии во главе с Криштиану Роналду, который состоится 23 июня. Мы верим в тебя, Узбекистан!

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