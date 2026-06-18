Когда говорят цифры: как статистика доказала превосходство Колумбии

·7·Спорт
Когда говорят цифры: как статистика доказала превосходство Колумбии

Напряженные матчи группового этапа чемпионата мира по футболю 2026 года, которые уже стартовали, захватили внимание всего мирового футбольного сообщества. После завершения встречи между сборными Узбекистана и Колумбии (1:3) в 1-м туре группы «K», которую с нетерпением ждали миллионы наших соотечественников, спортивные эксперты и аналитики опубликовали цифровое отражение каждого действия на зеленом поле. Результаты показали, что представители Южной Америки одержали явное преимущество не только в итоговом счете, но и почти по всем статистическим показателям матча.

Хотя цифры говорят в пользу соперника, мужество «белых волков» на поле и созданные ими опасные моменты вселяют в болельщиков большую надежду перед будущими играми.

Разница во владении мячом и точности передач

На протяжении всего матча общий темп игры и владение мячом (possession) находились преимущественно под контролем сборной Колумбии. Южноамериканцы удерживали мяч 62% времени, в то время как показатель наших представителей составил 38%.

Кроме того, в организации комбинационной игры команда соперника действовала гораздо увереннее. Колумбийцы за матч совершили в общей сложности 521 передачу, 86% из которых были точными. Национальная сборная Узбекистана, в свою очередь, зафиксировала 318 пасов, при этом точность передач не превысила 76%.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с самыми важными статистическими данными матча Узбекистан — Колумбия и атакующими показателями команд:

Официальные статистические критерии

Сборная Узбекистана

Сборная Колумбии

Анализ показателей

Владение мячом (в процентах)

• 38%

62%

• Колумбия контролировала темп игры.

Всего передач (точность)

• 318 (76%)

521 (86%)

• Соперник реже ошибался в комбинациях.

Удары по воротам

• 8

15

• Южноамериканцы были активнее в атаке.

Удары в створ

• 2

4

• Соотношение точных ударов — 4:2.

Ожидаемые голы (xG)

• 1,16

1,62

• Соперник превосходит по опасности моментов.

Касания в штрафной площади

• 5 раз

27 раз

• Соперник создал много угроз внутри нашей обороны.

Стопроцентные голевые моменты

• 1

4

• Колумбия создала 4 явных голевых шанса.

Угловые

• 3

4

• В стандартных ситуациях разница невелика.

Статистика атакующей активности и ожидаемых голов (xG)

В организации атак и создании угроз у ворот соперника подопечные Нестора Лоренсо проявили гораздо больше активности. В то время как они нанесли по нашим воротам в общей сложности 15 ударов, представители Фабио Каннаваро 8 раз обстреляли ворота соперника. По количеству ударов, достигших створа, колумбийцы также лидировали со счетом 4:2.

В системе ожидаемых голов (xG), определяющей степень опасности моментов в матче, Колумбия с показателем 1,62 также превзошла Узбекистан (1,16). Самая большая разница наблюдалась в количестве касаний мяча внутри штрафной площади соперника: в то время как колумбийцы взаимодействовали с мячом в нашей обороне 27 раз, наши представители имели такую возможность всего 5 раз. Кроме того, соперники создали 4 явных голевых момента, тогда как у «белых волков» был всего один такой шанс. По угловым колумбийцы также доминировали со счетом 4:3.

Нехватка удачи: дважды перекладина и штанга!

Тем не менее, национальная сборная Узбекистана не просто сдалась на поле. Наши представители в контратаках заставали защиту соперника врасплох, создавая крайне опасные ситуации. Если бы в тех моментах чуть больше хватило удачи и точности, исход игры мог бы быть совершенно иным. Ведь за матч наши ребята дважды попали в перекладину и штангу ворот Колумбии. У соперников же мяч один раз отскочил от штанги.

В итоге именно это превосходство в цифрах и опыте отразилось на общем результате встречи, и сборная Колумбии начала Мундиаль-2026 с победы 3:1, став лидером группы.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Хотя цифры указывают на превосходство Колумбии, тот факт, что наши представители дважды заставили дрожать перекладину и штанги, свидетельствует об огромном потенциале нашей команды. Волнение первой игры осталось позади, и мы верим, что тренерский штаб сделает правильные выводы из статистических недочетов. Впереди нас ждет крайне важный матч против Португалии 23 июня. У наших ребят появился первый опыт игры против сильных соперников. Не сбавляем обороты, «белые волки», весь народ ждет следующих побед!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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