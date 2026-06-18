Речь Томаса Тухеля вдохновила Англию: Гарри Кейн раскрыл секреты победы

·4·Спорт
Речь Томаса Тухеля вдохновила Англию: Гарри Кейн раскрыл секреты победы

Сборная Англии начала чемпионат мира 2026 года с крупной победы над Хорватией. После нервного первого тайма «три льва» преобразились во второй половине встречи и в итоге одержали победу со счетом 4:2. Капитан команды Гарри Кейн рассказал о том, как слова главного тренера Томаса Тухеля в раздевалке во время перерыва повлияли на футболистов. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

Первая часть матча прошла в условиях крайне острой борьбы. Гарри Кейн забил с пенальти и головой после подачи с углового Деклана Райса, обновив рекорд Гэри Линекера по количеству голов за сборную Англии на чемпионатах мира. Однако Хорватия дважды сумела сравнять счет, и команды ушли на перерыв при ничейном результате.

Перемены в раздевалке

По сообщению Goal.com, во втором тайме Англия действовала в совершенно другом темпе. Джуд Беллингем вывел свою команду вперед, а вышедший на замену Маркус Рэшфорд поставил в матче финальную точку. По словам Гарри Кейна, Томас Тухель попросил футболистов снять с себя давление.

«Тренер сказал нам освободиться от оков, сохранять спокойствие и просто играть. Он сказал: „Что самое худшее может случиться? Покажите миру, кто вы такие“. Мы вышли на второй тайм с огромной скоростью, и соперник не смог этому противостоять. Именно к такому уровню мы стремимся в каждой игре», — говорит нападающий «Баварии».

Кейн также отметил, что после того, как они вышли вперед, то полностью взяли игру под контроль и могли забить еще больше в контратаках. По его мнению, начать турнир такой победой над сильным соперником было очень важно для команды.

Еще один лидер команды Джуд Беллингем также высоко оценил атмосферу, созданную Томасом Тухелем в раздевалке. По его словам, тренер смог сказать команде всё необходимое без криков или излишнего драматизма. Зрелость команды и наличие ведущих игроков помогли реализовать эти указания на поле.

Эта победа вновь подтвердила амбиции сборной Англии на турнире. Новая эра под руководством Томаса Тухеля вселяет в болельщиков большие надежды не только в плане результата, но и в качестве игры. Англия постарается продолжить эту победную серию в следующих турах.

АнглияТомас ТухельГарри КейнЧМ-2026Футбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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