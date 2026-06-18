Elon Musk: ИИ Grok будет создавать полнометражные фильмы к 2026 году

Всемирно известный миллиардер и лидер технологического мира Elon Musk предсказывает революционные изменения в киноиндустрии. Модель искусственного интеллекта Grok, разработанная его компанией xAI, в ближайшие два года получит возможность генерировать полнометражные художественные фильмы без участия человека. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Это сенсационное заявление прозвучало вслед за трейлером к эпосу «Одиссея», представленным командой xAI. Видеоролик, созданный с помощью модели Grok Имагине Видео 1.5 на основе знаменитого произведения Гомера, продемонстрировал огромный потенциал ИИ в создании визуального контента. Ролик длительностью более двух минут состоит из 36 различных сцен и выполнен в стиле голливудского кино 1970-х годов.

Новая эра в киноискусстве

В представленном трейлере показаны боевые сцены, крупные планы героев и сложные кинематографические композиции. Самое удивительное, что при создании этого видео не использовались традиционные процессы съемок, актеры или декорации. Все кадры были сгенерированы нейросетью с нуля. Специалисты отмечают, что в видео очень точно переданы пленочная эстетика и классический стиль монтажа той эпохи.

Elon Musk кратко прокомментировал эту демонстрацию: «Полноформажные фильмы появятся к концу следующего года». Это гораздо более смелый срок по сравнению с предыдущими прогнозами, так как ранее миллиардер заявлял, что качественные кинокартины, созданные Grok, будут представлены в 2027 году. Теперь ожидается, что темпы развития технологий ускорят этот процесс.

Конкуренция и технологическая гонка

В настоящее время модель Grok вступила в серьезную конкуренцию с Sora от OpenAI и системами визуальной генерации, разрабатываемыми Google. Проект xAI стремится выделиться своей открытостью и готовностью к сотрудничеству с киностудиями. Если планы Муск реализуются, в будущем режиссеры смогут создавать фильмы со сложным сюжетом, используя только текстовые команды (промпт).

Эта новость имеет большое значение и для пользователей из Узбекистана, и для местных создателей контента. Хотя сейчас Grok и подобные модели работают идеально в основном на английском языке, в ближайшие годы ожидается расширение их многоязычных возможностей. Это может открыть путь к созданию национального контента с высококачественными визуальными эффектами даже при низком бюджете.

По данным иксбт.ком, столь стремительное развитие ИИ вызывает множество споров и в Голливуде. В то время как актеры и сценаристы опасаются потери рабочих мест, Elon Musk оценивает эту технологию не как ограничитель творчества, а как инструмент, выводящий его на новый уровень. Конец 2026 года обещает стать настоящим периодом испытаний для киноиндустрии.