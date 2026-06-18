Эксперты назвали футболистов, провалившихся в матче с Колумбией

Групповой этап чемпионата мира 2026 года на полях Северной Америки подходит к своей развязке. В матче 1-го тура группы «К» сборная Узбекистана провела первую в своей истории игру на Мундиале. К сожалению, дебют подопечных Фабио Каннаваро начался неудачно — наши представители уступили сборной Колумбии 1:3 в счете. Впереди «белых волков» ждет еще одно серьезное испытание. На поле выйдет разгневанная сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду, которая жаждет победы после того, как не смогла обыграть сборную ДР Конго в первом туре.

На самом деле, учитывая, что сборная Колумбии в рейтинге ФИФА находится на целых 37 позиций выше Узбекистана, такой результат может показаться ожидаемым для футбольного мира. Однако авторитетное издание «Евро-Футбол», детально проанализировав встречу, раскрыло, в какой степени ошибки отдельных футболистов стали причиной поражения нашей сборной. Эксперты издания оценили наших игроков по 10-балльной шкале, установив стартовую оценку в 6,0 баллов.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с тремя представителями защиты и вратарской линии, получившими самые низкие оценки в матче против Колумбии, а также с их ошибками:

Имя футболиста Оценка (10) Основные тактические ошибки в игре Разница между топ-лигами и уровнями • Рустам Ашурматов 3,0 балла • Допустил много ошибок в передачах при начале атак от защиты.

• Не смог прочитать ситуацию, приведшую к голу Муньоса. • Опыт лиг Узбекистана, Кореи, России и Ирана оказался бессилен против уровня английской АПЛ. • Уткир Юсупов 3,0 балла • При первом голе мяч пролетел над ухом.

• При втором голе не смог надежно сдержать удар Диаса. • Играл неуверенно при выходах из ворот.

• В некоторых эпизодах просто подарил мяч сопернику. • Абдукодир Хусанов 3,0 балла • Луис Диас несколько раз легко обвел его на фланге.

• Дважды проявил грубость, чудом избежав красной карточки. • Несмотря на игру в Англии («Манчестер Сити»), ощущался недостаток опыта в больших международных матчах.

Причины поражения: явная разница в классе и уровне

Согласно анализу, наш опытный защитник Рустам Ашурматов (3,0) допустил очень много простых ошибок при переходе от обороны к атаке. Особенно в ситуации, когда Даниэль Муньос открыл счет: он совершенно не ожидал, что соперник ворвется в штрафную и нанесет удар в прыжке. Эксперты издания отмечают, что здесь сказался уровень чемпионатов, в которых футболисты играют ежедневно. Если Ашурматов закалялся в лигах Узбекистана, Кореи, России и Ирана, то Муньос и Диас являются главными звездами клубов Англии и Германии.

Наш вратарь Уткир Юсупов (3,0) сегодня также не смог показать игру своего уровня. Если при первом голе он не спас команду, то при втором голе, забитом Луисом Диасом, большая часть вины легла именно на него — он коснулся мяча при ударе, но подвел недостаточный жесткий отпор рукой. Кроме того, при выходах из ворот несколько раз отдал мяч сопернику.

Для нашей молодой звезды, представителя английской Премьер-лиги Абдукодира Хусанова (3,0) этот матч также стал настоящим испытанием. Стало очевидно, что ему не хватает опыта игры под огромным давлением на международной арене. Луис Диас часто ставил Абдукодира в сложное положение на фланге и на 65-й минуте забил победный гол именно в его зоне защиты. Даже когда Хусанов, получивший желтую карточку в первом тайме, снова проявил грубость во втором, судья пощадил его и оставил на поле.

Заключительная нота спортивных обозревателей Замин: Такие серьезные ошибки и низкие оценки в первом матче чемпионата мира должны стать для наших футболистов не оскорблением, а важным уроком. Ребята на практике почувствовали, что соперники высочайшего уровня не прощают даже малейших промахов. Верим, что Фабио Каннаваро оперативно проработает эти недостатки и в историческом матче против Португалии 23 июня представит идеальную и победную игру, по которой скучают наши болельщики. Вперед, Узбекистан!

Следите за самыми горячими аналитическими статьями о чемпионате мира, эксклюзивной статистикой игроков нашей сборной и новостями Мундиаля всегда на страницах Замин!