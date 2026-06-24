В Ферганской области произошло землетрясение

24 июня в 21:07 на территории Ферганской области было зафиксировано землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился в городе Кувасой Ферганской области. Магнитуда землетрясения составила 4 балла, глубина залегания — 13 километров.

Подземные толчки ощущались в Ферганской области силой 3–4 балла на расстоянии 14 километров от эпицентра. В Андижанской области сила землетрясения составила 2 балла; данная территория находится в 63 километрах от эпицентра.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 251 километре к юго-востоку от города Ташкента.

На данный момент информация о пострадавших или материальном ущербе в результате землетрясения не поступала.