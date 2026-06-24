В Ферганской области произошло землетрясение

·50·Общество
В Ферганской области произошло землетрясение

24 июня в 21:07 на территории Ферганской области было зафиксировано землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился в городе Кувасой Ферганской области. Магнитуда землетрясения составила 4 балла, глубина залегания — 13 километров.

Подземные толчки ощущались в Ферганской области силой 3–4 балла на расстоянии 14 километров от эпицентра. В Андижанской области сила землетрясения составила 2 балла; данная территория находится в 63 километрах от эпицентра.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 251 километре к юго-востоку от города Ташкента.

На данный момент информация о пострадавших или материальном ущербе в результате землетрясения не поступала.

ФерганаКувасайАндижанТашкент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане предложили ввести «День отцов»В Узбекистане предложили ввести «День отцов»Сегодня, 17:16В Ташкенте пресечена попытка ввода в обращение фальшивых долларовВ Ташкенте пресечена попытка ввода в обращение фальшивых долларовСегодня, 15:58На перевале «Камчик» из кювета извлекли грузовой автомобильНа перевале «Камчик» из кювета извлекли грузовой автомобильСегодня, 15:39Наказание за хищения и мошенничество ужесточено: если ущерб не возмещен...Наказание за хищения и мошенничество ужесточено: если ущерб не возмещен...Сегодня, 13:37В Мирзо-Улугбекском районе задержан человек, укравший iPhone 15 и деньги из BYDВ Мирзо-Улугбекском районе задержан человек, укравший iPhone 15 и деньги из BYDСегодня, 10:06В Яшнабаде задержан подозреваемый с 31 свертком наркотиковВ Яшнабаде задержан подозреваемый с 31 свертком наркотиковСегодня, 09:40
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Абдукодир Хусанов появился на поле с ребенком
Абдукодир Хусанов появился на поле с ребенком
В Бухарской области задержали вора, перевозившего быка в салоне Гентра
В Бухарской области задержали вора, перевозившего быка в салоне Гентра