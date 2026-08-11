Стало известно, что Винисиус Жуниор интересовался проектом «Арсенала»

До одного из самых громких трансферов в истории Английской премьер-лиги оставался всего шаг. «Арсенал» был очень близок к подписанию бразильской звезды Винисиуса Жуниора, однако в итоге футболист предпочёл продлить контракт с «Реал Мадридом». По данным The Athletic, нападающий действительно заинтересовался проектом лондонской команды под руководством Микеля Артеты, а перед трансфером стороны провели серьёзные переговоры. Об этом сообщает Goal.com.

Как выяснилось, переговоры с «Реал Мадридом» почти не продвигались в течение 18 месяцев, и именно в этот период «Арсенал» стал главным претендентом на игрока. Руководство клуба и главный тренер Микель Артета лично поддержали проект и предложили бразильцу стать центральной фигурой атаки команды. Сообщалось, что лондонский клуб был готов нарушить действующую зарплатную структуру, а финансовый пакет мог конкурировать с предложением мадридского клуба.

Кризис в мадридском клубе и фактор Хаби Алонсо

В тот момент, когда будущее Винисиуса в «Реал Мадриде» оставалось неопределённым, отношения между руководством клуба и футболистом охладились. После назначения Хаби Алонсо главным тренером в мае 2025 года ситуация ещё больше осложнилась. Сообщается, что специалист не смог найти общий язык с бразильским нападающим, а сам футболист открыто заявил президенту Флорентино Пересу, что не хочет продлевать контракт, если тренер останется в команде.

Кроме того, одним из главных препятствий стали финансовые разногласия между сторонами. Винисиус требовал вознаграждение в размере почти 30 миллионов евро в год, включая базовую зарплату, бонусы и рекордный бонус за новый контракт, которого ранее не получал ни один футболист в истории клуба. Тот факт, что соглашение истекало в июне 2027 года, серьёзно беспокоил «Реал Мадрид».

Жозе Моуринью стал причиной перемен

Назначение Жозе Моуринью главным тренером летом резко изменило ситуацию и создало условия для продолжения карьеры футболиста в Мадриде. Несмотря на первоначальные разногласия, тренеру и нападающему в итоге удалось найти общий язык. В результате, несмотря на настойчивые усилия «Арсенала», Винисиус предпочёл сохранить верность проекту «Реал Мадрида».