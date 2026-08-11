Арсенал установил точную цену на Майлза Льюиса-Скелли

·59·Спорт
Арсенал установил точную цену на Майлза Льюиса-Скелли

Лондонский «Арсенал» сообщил о готовности продать своего перспективного воспитанника Майлза Льюиса-Скелли в летнее трансферное окно. Как сообщает Те Гуардиан, северолондонская команда установила точную цену на талантливого футболиста и предложила его конкурентам по английской Премьер-лиге — «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — чтобы сохранить финансовый баланс после последних крупных приобретений. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Молодой полузащитник, в прошлом сезоне завоевавший чемпионский титул под руководством Микеля Артеты, прошлым летом подписал новый пятилетний контракт. Однако приобретение Бруну Гимарайнса у «Ньюкасла» за 75 миллионов фунтов стерлингов резко усилило конкуренцию в команде. Поэтому клуб готов продать Майлза Льюиса-Скелли примерно за 45 миллионов фунтов стерлингов, и эти средства помогут компенсировать трансферные расходы.

Трансферная ситуация вокруг Майлза Льюиса-Скелли

В прошлом сезоне футболист ярко продемонстрировал свою универсальность и характер. Когда Риккардо Калафьори получил травму, он играл на позиции левого защитника, а позднее вернулся на любимую позицию центрального полузащитника после спада формы Мартина Субименди. Молодой игрок провёл за сезон 36 матчей и привлёк внимание многих топ-клубов.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик хочет усилить состав левым защитником, учитывая склонность Люка Шоу к травмам. Несмотря на то что летом клуб подписал Юри Тилеманса и Андре Сантоса, цена в 45 миллионов фунтов не станет финансовой проблемой для «Манчестер Юнайтед». Защитник «Ньюкасла» Льюис Холл также входит в сферу интересов «красных», однако «Ньюкасл» не намерен его продавать.

Другие изменения на трансферном рынке

«Ньюкасл» лишился нескольких лидеров в летнее трансферное окно. В частности, команду покинул Бруну Гимарайнс, а Сандро Тонали перешёл в «Тоттенхэм», Энтони Гордон — в «Барселону». Новый главный тренер Маттиас Яйссле категорически выступает против ухода Льюиса Холла из команды. Поэтому вариант с Льюисом-Скелли рассматривается «Манчестер Юнайтед» как гораздо более реалистичное и удобное решение.

«Челси» также проинформирован о ситуации с футболистом на трансферном рынке. Профессиональный подход Майлза Льюиса-Скелли и его активность на поле особенно впечатлили Майкла Каррика. Несмотря на действующий контракт до 2030 года, «Арсенал» готов осуществить этот трансфер, чтобы обеспечить финансовую стабильность клуба.

АрсеналМанчестер ЮнайтедЧелсиМайлз Льюис-СкеллиТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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