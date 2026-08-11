Созданы новые пластиковые кабели для инфраструктуры искусственного интеллекта

·38·Технологии
Созданы новые пластиковые кабели для инфраструктуры искусственного интеллекта

На фоне того, что скорость передачи данных и энергопотребление становятся одними из ключевых вопросов развития искусственного интеллекта и нейросетей, американская компания Поинт2 Течнологй привлекла 136 млн долларов инвестиций для коммерциализации кабелей нового типа, сообщает иксбт.ком. Раунд финансирования Сериес Б возглавил фонд ЛБ Инвестмент. В нём также приняли участие крупные технологические компании и производители чипов, включая Арм, Bosch Вентурес, NVIDIA, Молекс и Маверик Силикон. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам экспертов, в современных центрах обработки данных проводные соединения внутри серверных стоек становятся главным препятствием для развития вычислительных систем. При масштабировании систем искусственного интеллекта и увеличении пропускной способности до терабитных скоростей решающее значение приобретают соединения между процессорами и серверами.

Преимущества новой технологии

Платформа е-Тубе, разработанная Поинт2, основана на использовании радиочастотных сигналов, передаваемых через гибкие пластиковые волноводы вместо традиционных медных проводов или оптоволоконных кабелей. Такой подход позволяет значительно расширить возможности центров обработки данных.

Согласно технологическим показателям, разработка Поинт2 обеспечивает в 10 раз большую дальность передачи при той же стоимости по сравнению с медными кабелями. При этом она в 5 раз снижает массу соединений, а объём кабелей — в 2 раза.

По сравнению с оптоволокном

По сравнению с оптическими линиями связи радиочастотные пластиковые волноводы потребляют в 3 раза меньше энергии и стоят в 3 раза дешевле. Что особенно важно, они сокращают задержку передачи данных в 1000 раз и избавляют инфраструктуру от проблем, связанных с надёжностью лазерных излучателей.

Строительство центров обработки данных для нейросетей требует сотен миллиардов долларов, включая расходы на закупку ускорителей, электроэнергию и системы охлаждения. В условиях дефицита электроснабжения экономия каждого ватта на межкомпонентных соединениях позволяет направить высвободившуюся мощность непосредственно на вычисления.

Как отметил вице-президент Арм по стратегическим инвестициям Пол Уильямсон, инфраструктура искусственного интеллекта требует совершенствования всего технологического стека — от вычислительных блоков до памяти и соединений. Привлечённые средства ускорят вывод на рынок активных радиочастотных кабелей Активе РФ Кабле, а также решений е-Тубе, предназначенных для непосредственной интеграции в чипсеты и серверные стойки.

NVIDIAArmИскусственный ИнтеллектТехнологииЦентр Обработки Данных
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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