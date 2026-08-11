Неизвестный пассажир установил поддельную Wi-Fi сеть на самолёте Делта

На борту самолёта авиакомпании Делта, выполнявшего рейс из Лас-Вегаса в Атланту, один из пассажиров создал поддельную точку доступа Wi-Fi, имитирующую настоящую беспроводную сеть воздушного судна. Инцидент вызвал тревогу у экипажа, вынудил пилотов сообщить о ситуации диспетчерам, и теперь по этому делу началось официальное расследование. Об этом сообщает TechCrunch.ком.

Как сообщает TechCrunch со ссылкой на представителя авиакомпании Моргана Дюрранта, безопасность полёта никогда не подвергалась угрозе, а системы управления самолётом не пострадали. Также выяснилось, что настоящая сетевая система воздушного судна не была взломана.

Авиакомпания изучает все факты, чтобы собрать полную информацию об инциденте. По словам представителя Делта, для тщательного расследования этого случая будет налажено тесное сотрудничество с федеральными правоохранительными органами и авиационными регуляторами.

Отключение сети и сообщения пилотов

После обнаружения поддельной сети экипаж в качестве меры безопасности решил примерно на 30 минут отключить настоящую Wi-Fi сеть на борту. Понимая серьёзность ситуации, пилоты во время полёта отправили две специальные тревожные сообщения службе управления воздушным движением.

В ходе общения пилотов с авиадиспетчерами было отмечено, что неизвестный пассажир создал мошенническую Wi-Fi сеть, имитирующую легитимную беспроводную сеть самолёта. Однако экипаж не располагал дополнительной информацией о намерениях или действиях человека, который это сделал.

Конференции по кибербезопасности и технологические риски

По предположению пилотов, на этом рейсе могли находиться пассажиры, возвращавшиеся с конференций по кибербезопасности, которые прошли на прошлой неделе в Лас-Вегасе. Правоохранительные органы пока выясняют, какова была цель этого человека и какие устройства он использовал.

Эксперты отмечают, что установить поддельную или вредоносную сеть с помощью коммерческих устройств, свободно продаваемых на рынке, например Wi-Fi Пинеаппле, довольно легко. Такое оборудование обычно предназначено для профессиональных специалистов по тестированию безопасности, проверяющих защищённость компаний, а также для любителей, желающих изучать методы взлома.

Департамент полиции Атланты направил все вопросы по этому поводу федеральным ведомствам. Представитель Федерального управления гражданской авиации (ФАА) Стив Кулм сообщил, что агентство пока не получало официального отчёта об инциденте, а Федеральное бюро расследований (ФБР) не сразу ответило на запрос TechCrunch.