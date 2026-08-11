В Yandex Книги запустили ИИ, рассказывающий о персонажах

Как сообщает пресс-служба Yandex, подписчики сервиса Yandex Книги могут протестировать первые возможности ИИ-помощника Лумен, которого в будущем планируют внедрить в развлекательные сервисы компании. Новая функция позволяет читателям получать подробную информацию о героях произведения, их роли в развитии сюжета и взаимоотношениях. Об этом сообщает .

Нововведение особенно полезно пользователям, которые сделали длительный перерыв в чтении книги или прослушивании аудиоверсии и немного забыли сюжет. ИИ точно отслеживает, до какого места читатель дочитал или дослушал произведение, и не раскрывает лишних деталей.

Без спойлеров

По словам разработчиков, Лумен не раскрывает заранее события будущего и рассказывает только о персонажах и событиях, с которыми пользователь уже успел ознакомиться. Это позволяет сохранить интригу во время чтения произведения.

Использовать новую функцию также очень просто: достаточно нажать кнопку Лумен в электронной книге или плеере и выбрать раздел «О персонажах». Сейчас возможность работает в большинстве электронных и аудиокниг, в которых есть главные герои.

Где и как это работает?

На текущем этапе функция доступна в мобильных приложениях Yandex Книги для операционных систем Android и iOS. Кроме того, пользователи могут активировать ИИ-помощника через специальный сайт лумен.yandex.ру.

Представители компании сообщили, что сейчас функция работает в тестовом режиме, а полноценный публичный запуск ИИ-сервиса запланирован до конца текущего года. В будущем это сделает работу с цифровой литературой ещё более интересной и интерактивной.