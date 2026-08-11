Кёто Фусиониринг приступила к созданию нового устройства для термоядерных электростанций

·32·Технологии
Кёто Фусиониринг приступила к созданию нового устройства для термоядерных электростанций

В сфере термоядерной энергетики основное внимание обычно уделяется самим реакторам, создающим огромную мощность. Однако, по данным иксбт.ком и TechCrunch, такие реакторы невозможно долго эксплуатировать без необходимого вспомогательного оборудования, а его строительство само по себе требует колоссальных затрат. Именно поэтому многие стартапы предпочитают передавать создание остальных компонентов инфраструктуры специализированным поставщикам. Об этом Techcrunch.ком сообщает об этом.

Среди десятков компаний в формирующейся цепочке поставок для термоядерной энергетики японская Кёто Фусиониринг считается одним из крупнейших специалистов. Согласно данным ФусионКс, компании уже удалось привлечь 121 миллион долларов инвестиций. Теперь она получила гранты от Министерства энергетики США и национальной лаборатории Оак Ридге (ОРНЛ) в штате Теннесси на создание прототипа установки для наработки топлива.

Одновременно с этим объявлением Кёто Фусиониринг сообщила о переносе своей штаб-квартиры в США в город Оак Ридге. Это подтверждает, что стартап стал важным игроком отрасли. Согласно недавнему опросу Фусион Индустрй Ассокиатион, более половины термоядерных стартапов заявили, что планируют сотрудничать с внешними поставщиками, такими как Кёто Фусиониринг, в области технологий топливного цикла.

Установка Унитй-3 и её значение

Будущая установка Кёто Фусиониринг под названием Унитй-3 разрабатывается совместно с ОРНЛ и будет испытывать технологию, известную как «бридинг бланкет» (бланкет для наработки топлива). Такие бланкеты одновременно собирают энергию термоядерного реактора и генерируют новое топливо для синтеза. В одной из конструкций бланкета используется жидкий литий, который поглощает и тепло, и нейтроны.

Когда атомы лития внутри бланкета подвергаются бомбардировке нейтронами, они распадаются с образованием гелия и трития — изотопа водорода, являющегося важным топливом для многих конструкций реакторов. Затем тритий извлекается из бланкета и направляется в реактор, а тепло отводится для выработки энергии. Всё это требует жаропрочных материалов, специальных насосов и другого специализированного оборудования.

Будущее сотрудничество и перспективы

Кёто Фусиониринг занимается не только бланкетами, но и разрабатывает системы для нагрева термоядерного топлива и превращения его в плазму, переработки несгоревшего топлива в выхлопных газах, а также сбора тепла для выработки электроэнергии. Установка Унитй-3 будет испытывать работу не только с жидким литием, но и с другими типами материалов для бланкета.

Новая установка позволит исследователям и стартапам на практике подтвердить данные, которые до сих пор в основном получали с помощью компьютерного моделирования. В частности, такие термоядерные стартапы, как Реалта Фусион, Теа Энергй, Тйпе Оне Энергй и Кскимер Энергй, будут использовать результаты экспериментов Унитй-3 при проектировании собственных реакторов.

Kyoto FusioneeringТермоядерная ЭнергияUnity-3Oak RidgeТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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