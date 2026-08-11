ФлигхтАваре подала в суд на Kalshi за прогнозирование авиарейсов в США

·32·Технологии
ФлигхтАваре подала в суд на Kalshi за прогнозирование авиарейсов в США

Известная компания ФлигхтАваре, отслеживающая авиаперелёты в режиме реального времени, подала иск против платформы рынков прогнозов Kalshi. Как сообщает TechCrunch, причиной стало то, что платформа Kalshi запустила несанкционированные азартные игры, связанные с отменами рейсов в аэропортах США и отменами авиарейсов в целом. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как выяснилось, около месяца назад Kalshi запустила рынки прогнозов, позволяющие пользователям делать ставки на количество рейсов, которые будут отменены в США. По данным ФлигхтАваре, в процессе платформа без разрешения использовала данные и название бренда компании и продолжила отображать эту информацию, несмотря на требование ФлигхтАваре прекратить это.

В исковом заявлении утверждается, что Kalshi ни разу не предупреждала о том, что опирается именно на данные ФлигхтАваре для определения результатов своих рынков ставок. Руководство ФлигхтАваре узнало об этих азартных рынках лишь после того, как СМИ начали освещать эту новость.

Рынки прогнозов и угрозы безопасности

Платформы Kalshi и аналогичная ей Polymarket позволяют пользователям делать ставки на самые разные будущие события — от результатов политических выборов до количества альбомов, которые музыкант продаст за неделю. Однако эти рынки уже продемонстрировали высокую вероятность манипуляций со стороны участников, несмотря на запрет инсайдерской торговли в правилах.

Например, ранее один из пользователей Polymarket подозрительно поставил 32 тысячи долларов на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранён от власти до конца января, а через несколько часов выиграл 400 тысяч долларов после того, как американские военные захватили Мадуро. Также сообщается, что суфлёр Белого дома заработал на платформе Kalshi более 100 тысяч долларов, используя конфиденциальную информацию о президентских выступлениях.

ФлигхтАваре опасается, что подобные азартные игры могут быть использованы для воздействия и на авиарейсы. По мнению компании, это может создать серьёзную угрозу безопасности обычных пассажиров и сотрудников аэропортов.

На текущем этапе ФлигхтАваре требует суда присяжных, однако сумма ущерба в исковом заявлении точно не указана. Kalshi пока официально не ответила на запросы TechCrunch о комментарии.

FlightAwareKalshiТехнологииСудРынки Прогнозов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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