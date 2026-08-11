Искусственный интеллект обеспечивает безопасность работников на заводе Nissan

·36·Технологии
Искусственный интеллект обеспечивает безопасность работников на заводе Nissan

Японский автомобильный гигант Nissan внедряет технологии искусственного интеллекта на сборочных заводах в США, чтобы сделать производственные процессы безопаснее и эффективнее. На предприятии в городе Кантон, штат Миссисипи, установили специальные камеры с искусственным интеллектом для анализа движений работников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая система точно отслеживает положение суставов сотрудников на производственной линии. Она способна своевременно выявлять потенциально опасные движения, такие как чрезмерный наклон тела или длительное сохранение неудобной позы.

Способ снижения эргономических рисков

Для каждой операции определён специальный «золотой цикл», включающий эталонную последовательность и продолжительность рабочих движений. Искусственный интеллект сравнивает фактические действия сотрудника с этими критериями и быстро фиксирует расхождения.

Если алгоритм выявляет эргономический риск, инженеры и руководство могут провести с сотрудником дополнительный инструктаж, перераспределить задачу или изменить конструкцию рабочего места. Это помогает значительно улучшить условия труда.

Экономический эффект и отношение сотрудников

По словам вице-президента Nissan по производству в Северной и Южной Америке Виктора Тейлора, технология изначально рассматривалась как инструмент повышения эффективности. Однако позднее в полной мере начали использовать и её возможности для анализа эргономики.

Тейлор утверждает, что благодаря этой технологии завод смог сэкономить около 34 миллионов долларов за счёт сокращения расходов, связанных со здоровьем и безопасностью сотрудников. При этом эти данные не проходили независимый аудит и основаны только на внутренних оценках компании.

Планы на будущее

Представители компании подчёркивают, что камеры не предназначены для сокращения рабочих мест. Первоначальные опасения сотрудников постепенно удалось устранить после того, как комитеты по безопасности приступили к работе и разъяснили истинную цель технологии.

Сейчас система работает только на заводе в Кантоне, где выпускаются седан Nissan Алтима и пикап Фронтиер. После полного завершения процессов на этом предприятии компания рассматривает возможность внедрения технологии на заводе в Смирне, штат Теннесси, а также на других предприятиях по производству компонентов.

NissanИскусственный интеллектАвтомобилестроениеПроизводствоБезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Глава Rivian РДж Скаринге выступит на мероприятии TechCrunch Disrupt 2026Глава Rivian РДж Скаринге выступит на мероприятии TechCrunch Disrupt 2026Сегодня, 21:55Искусственный интеллект и человеческое мышление: языковые модели не могут полностью объяснить процесс чтенияИскусственный интеллект и человеческое мышление: языковые модели не могут полностью объяснить процесс чтенияСегодня, 21:55Роскосмос и Yandex Погода покажут солнечное затмение в прямом эфиреРоскосмос и Yandex Погода покажут солнечное затмение в прямом эфиреСегодня, 21:26Джобй Авиатион приобрела Ресонант Скиенкес за 500 миллионов долларовДжобй Авиатион приобрела Ресонант Скиенкес за 500 миллионов долларовСегодня, 21:25Неизвестная модель Anthropic добилась серьёзного прогресса в проверке гипотезы РиманаНеизвестная модель Anthropic добилась серьёзного прогресса в проверке гипотезы РиманаСегодня, 21:23В Yandex Книги запустили ИИ, рассказывающий о персонажахВ Yandex Книги запустили ИИ, рассказывающий о персонажахСегодня, 20:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей