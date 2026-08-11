Искусственный интеллект обеспечивает безопасность работников на заводе Nissan

Японский автомобильный гигант Nissan внедряет технологии искусственного интеллекта на сборочных заводах в США, чтобы сделать производственные процессы безопаснее и эффективнее. На предприятии в городе Кантон, штат Миссисипи, установили специальные камеры с искусственным интеллектом для анализа движений работников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая система точно отслеживает положение суставов сотрудников на производственной линии. Она способна своевременно выявлять потенциально опасные движения, такие как чрезмерный наклон тела или длительное сохранение неудобной позы.

Способ снижения эргономических рисков

Для каждой операции определён специальный «золотой цикл», включающий эталонную последовательность и продолжительность рабочих движений. Искусственный интеллект сравнивает фактические действия сотрудника с этими критериями и быстро фиксирует расхождения.

Если алгоритм выявляет эргономический риск, инженеры и руководство могут провести с сотрудником дополнительный инструктаж, перераспределить задачу или изменить конструкцию рабочего места. Это помогает значительно улучшить условия труда.

Экономический эффект и отношение сотрудников

По словам вице-президента Nissan по производству в Северной и Южной Америке Виктора Тейлора, технология изначально рассматривалась как инструмент повышения эффективности. Однако позднее в полной мере начали использовать и её возможности для анализа эргономики.

Тейлор утверждает, что благодаря этой технологии завод смог сэкономить около 34 миллионов долларов за счёт сокращения расходов, связанных со здоровьем и безопасностью сотрудников. При этом эти данные не проходили независимый аудит и основаны только на внутренних оценках компании.

Планы на будущее

Представители компании подчёркивают, что камеры не предназначены для сокращения рабочих мест. Первоначальные опасения сотрудников постепенно удалось устранить после того, как комитеты по безопасности приступили к работе и разъяснили истинную цель технологии.

Сейчас система работает только на заводе в Кантоне, где выпускаются седан Nissan Алтима и пикап Фронтиер. После полного завершения процессов на этом предприятии компания рассматривает возможность внедрения технологии на заводе в Смирне, штат Теннесси, а также на других предприятиях по производству компонентов.