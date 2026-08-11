Игра Block Бласт! станет доступна без рекламы в сервисе Apple Аркаде

Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным аналитической компании Аппфигурес, за всю историю головоломку скачали примерно 725 миллионов раз. Другие независимые источники и оценки указывают на ещё более высокий показатель — 868 миллионов загрузок. Игра выйдет 3 сентября на платформе Apple Аркаде вместе с Арт оф Фауна: Козй Пуззлес+, лауреатом премии App Store 2025 года, и другими интересными проектами.

Популярность игры и количество загрузок

Согласно внутренним данным Apple, Block Бласт! была самой скачиваемой бесплатной игрой для iPhone в 2025 году. По данным разработчика Хунгрй Студио и сторонних поставщиков аналитики приложений, включая Сенсор Товер, проект сохранил лидирующие позиции и занял первое место в рейтингах в первые месяцы 2026 года.

Поскольку головоломка продолжает привлекать десятки миллионов новых пользователей каждый месяц, у специалистов возникает вопрос: почему студия решила выпустить версию без рекламы для Аркаде, когда темпы роста не замедлились? В последние месяцы игра также демонстрировала высокую активность: сообщалось о 70 миллионах ежедневных и 300 миллионах ежемесячных активных пользователей по всему миру. Проект даже активно продвигался на фестивале Коачелла в этом году.

Почему версия для Аркаде важна?

Однако более глубокий анализ данных показывает, что количество загрузок Block Бласт! немного снизилось по сравнению с пиковым значением в конце 2024 года — почти 50 миллионов в месяц. Это указывает на то, что игра достигла определённой стадии зрелости и наступил подходящий момент для её включения в подписочный сервис Apple.

Для многочисленных поклонников версия для Аркаде устранит самый раздражающий аспект игры — постоянно появляющуюся рекламу. После каждого поражения перед началом новой игровой сессии пользователям показывали рекламу, из-за чего им приходилось принудительно закрывать приложение и открывать его заново. Это давно побуждало поклонников просить о возможности играть без рекламы по подписке.

Новые возможности Apple Аркаде

Стоимость Apple Аркаде составляет 6,99 доллара в месяц и включает более 200 игр. Сервис также можно объединить с тарифами Apple Оне для индивидуальных пользователей, стоимость которых начинается от 19,95 доллара в месяц. Среди других проектов, которые выйдут в Аркаде 3 сентября: