Игра Block Бласт! станет доступна без рекламы в сервисе Apple Аркаде

·26·Технологии
Игра Block Бласт! станет доступна без рекламы в сервисе Apple Аркаде

Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным аналитической компании Аппфигурес, за всю историю головоломку скачали примерно 725 миллионов раз. Другие независимые источники и оценки указывают на ещё более высокий показатель — 868 миллионов загрузок. Игра выйдет 3 сентября на платформе Apple Аркаде вместе с Арт оф Фауна: Козй Пуззлес+, лауреатом премии App Store 2025 года, и другими интересными проектами.

Популярность игры и количество загрузок

Согласно внутренним данным Apple, Block Бласт! была самой скачиваемой бесплатной игрой для iPhone в 2025 году. По данным разработчика Хунгрй Студио и сторонних поставщиков аналитики приложений, включая Сенсор Товер, проект сохранил лидирующие позиции и занял первое место в рейтингах в первые месяцы 2026 года.

Поскольку головоломка продолжает привлекать десятки миллионов новых пользователей каждый месяц, у специалистов возникает вопрос: почему студия решила выпустить версию без рекламы для Аркаде, когда темпы роста не замедлились? В последние месяцы игра также демонстрировала высокую активность: сообщалось о 70 миллионах ежедневных и 300 миллионах ежемесячных активных пользователей по всему миру. Проект даже активно продвигался на фестивале Коачелла в этом году.

Почему версия для Аркаде важна?

Однако более глубокий анализ данных показывает, что количество загрузок Block Бласт! немного снизилось по сравнению с пиковым значением в конце 2024 года — почти 50 миллионов в месяц. Это указывает на то, что игра достигла определённой стадии зрелости и наступил подходящий момент для её включения в подписочный сервис Apple.

Для многочисленных поклонников версия для Аркаде устранит самый раздражающий аспект игры — постоянно появляющуюся рекламу. После каждого поражения перед началом новой игровой сессии пользователям показывали рекламу, из-за чего им приходилось принудительно закрывать приложение и открывать его заново. Это давно побуждало поклонников просить о возможности играть без рекламы по подписке.

Новые возможности Apple Аркаде

Стоимость Apple Аркаде составляет 6,99 доллара в месяц и включает более 200 игр. Сервис также можно объединить с тарифами Apple Оне для индивидуальных пользователей, стоимость которых начинается от 19,95 доллара в месяц. Среди других проектов, которые выйдут в Аркаде 3 сентября:

  • NFL Ретро Бовл ’27
  • Колоринг Гамес фор Фамилиес+
  • Лет’с Плай! Оинк Гамес+ — цифровая коллекция из девяти настольных игр

Apple ArcadeBlock BlastМобильные ИгрыТехнологииПриложения
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Google тестирует новые инструменты искусственного интеллекта на главной страницеGoogle тестирует новые инструменты искусственного интеллекта на главной страницеСегодня, 22:28Глава Rivian РДж Скаринге выступит на мероприятии TechCrunch Disrupt 2026Глава Rivian РДж Скаринге выступит на мероприятии TechCrunch Disrupt 2026Сегодня, 21:55Искусственный интеллект и человеческое мышление: языковые модели не могут полностью объяснить процесс чтенияИскусственный интеллект и человеческое мышление: языковые модели не могут полностью объяснить процесс чтенияСегодня, 21:55Роскосмос и Yandex Погода покажут солнечное затмение в прямом эфиреРоскосмос и Yandex Погода покажут солнечное затмение в прямом эфиреСегодня, 21:26Джобй Авиатион приобрела Ресонант Скиенкес за 500 миллионов долларовДжобй Авиатион приобрела Ресонант Скиенкес за 500 миллионов долларовСегодня, 21:25Неизвестная модель Anthropic добилась серьёзного прогресса в проверке гипотезы РиманаНеизвестная модель Anthropic добилась серьёзного прогресса в проверке гипотезы РиманаСегодня, 21:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей