Порядок приема молодежи на государственную службу будет упрощен

·18·Общество
Порядок приема молодежи на государственную службу будет упрощен

С 1 июля 2026 года в Узбекистане вступят в силу новые правила приема молодежи на государственную службу. Изменения направлены на обеспечение открытости и прозрачности конкурсов, а также на расширение возможностей трудоустройства молодых специалистов в государственных органах.

Согласно новому порядку, вопросы, которые будут задаваться на этапе собеседования при приеме на госслужбу, должны быть объявлены заранее. Вопросы будут размещены на официальном сайте соответствующего государственного органа минимум за один месяц до проведения собеседования.

Важно, что запрещается задавать кандидатам вопросы, которые не были опубликованы в установленный срок. Это требование призвано создать равные условия для всех участников и предотвратить давление на кандидатов с помощью неожиданных вопросов.

Также будет утвержден отдельный перечень должностей, для которых не требуется проведение внутреннего конкурса, а также функций, при которых от кандидатов не запрашивается общий или специальный стаж работы.

Для должностей, требующих опыта работы, также устанавливаются четкие ограничения. В таких случаях от кандидата может потребоваться стаж общей или специальной работы не более двух лет. Таким образом, расширятся возможности вступления на госслужбу и для молодежи без многолетнего опыта.

Новые правила предусматривают привлечение в государственные органы образованных и перспективных молодых кадров, обеспечение единого подхода в процессе отбора и более справедливую организацию системы найма.

УзбекистанГосударственная служба
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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