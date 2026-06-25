В Ташкенте запретили использование газовых баллонов на рынках

·4·Общество
В Ташкенте запретили использование газовых баллонов на рынках

Согласно решению хокима города Ташкента, в точках общественного питания, торговых комплексах и на рынках столицы строго запрещено использование бытовых баллонов со сжиженным газом для приготовления пищи.

Данная мера вводится в целях усиления пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Теперь использование бытовых газовых баллонов в кафе, столовых, ресторанах, на рынках и торговых площадях не допускается.

Постановлением также запрещено незаконное подключение коммерческих объектов к сетям природного газа. Ответственным органам поручено пресекать попытки прокладки газопроводов с нарушением требований действующего законодательства.

Кроме того, будет усилен контроль за техническим состоянием газовой инфраструктуры в сфере общественного питания. Уполномоченные организации будут проверять законность подключений и безопасность эксплуатации газовых сетей на объектах.

ТашкентГазовые баллоныОбщественное питаниеРынкиПожарная безопасность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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