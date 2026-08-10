Атлетико Мадрид сделал официальное предложение по Матиасу Фернандесу-Пардо

·38·Спорт
Атлетико Мадрид сделал официальное предложение по Матиасу Фернандесу-Пардо

Мадридский «Атлетико» активизировал попытки приобрести талантливого вингера французского «Лилля» Матиаса Фернандеса-Пардо и направил официальный запрос по трансферу. По информации издания Л’Éкуипе, испанский гранд под руководством Диего Симеоне предложил около 35 миллионов евро за переход 21-летнего бельгийца. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство «Атлетико», намеренное усилить линию атаки на стадионе «Метрополитано», стремится опередить ведущие клубы английской Премьер-лиги. Однако французская сторона не спешит принимать предложение. Президент «Лилля» Оливье Летанг оценивает трансферную стоимость футболиста значительно выше. Поэтому запрос не был немедленно отклонён, и ожидается продолжение переговоров между сторонами.

Конкуренция со стороны грандов Англии

Шаг мадридцев может спровоцировать настоящую борьбу на трансферном рынке. Молодым вингером также активно интересуются английские клубы «Арсенал» и «Ливерпуль». Оба представителя Премьер-лиги внимательно следят за игроком, стремясь усилить фланги и добавить глубины составу. Первый серьёзный шаг «Атлетико», вероятно, заставит английские клубы ускорить реализацию собственных планов.

Позиция руководства «Лилля» пока остаётся непреклонной. До закрытия трансферного окна ситуация вокруг футболиста, вероятно, станет ещё более напряжённой, поскольку интерес к молодому таланту, успевшему проявить себя в Лиге чемпионов, растёт с каждым днём.

Непреклонная позиция «Лилля»

Ещё до действий испанского клуба президент «Лилля» Оливье Летанг неоднократно подчёркивал, что футболист занимает важное место в планах команды и имеет действующий контракт до 2029 года. Руководство клуба не намерено легко расставаться со своей звездой. В одном из интервью Летанг заявил, что игроку доверяют и с ним уже состоялся конкретный разговор о будущем.

Стремительный прогресс Матиаса Фернандеса-Пардо в последние сезоны и участие в престижных европейских турнирах ещё больше повысили его авторитет. Техническое мастерство и физическая готовность к матчам высокого уровня привлекли внимание ведущих скаутов континента. Хотя «Атлетико» сделал первый шаг, активизация английских грандов показывает, что трансферная сага ещё далека от завершения.

Атлетико МадридМатиас Фернандес-ПардоЛилльЛа ЛигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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