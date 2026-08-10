В развитие британского автопрома направили 130 миллионов фунтов

·16·Авто
В развитие британского автопрома направили 130 миллионов фунтов

Правительство Великобритании объявило о выделении крупной инвестиции в размере 130 миллионов фунтов стерлингов для дальнейшего развития автомобильной промышленности страны и ускорения перехода к производству электромобилей. Половина этой суммы будет покрыта из государственного бюджета, а оставшуюся часть напрямую обеспечат предприятия отрасли. По данным иксбт.ком, инициатива направлена на создание автомобилей следующего поколения в Великобритании и наращивание производственного потенциала. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Выделенные средства распределят между крупнейшими автопроизводителями страны и перспективными стартапами. В частности, в число компаний, получивших крупнейшие инвестиции, вошли Bentley, Nissan и производитель электродвигателей Яса. Финансовую поддержку также получит ряд небольших предприятий. По словам представителей правительства, программа позволит сохранить и поддержать более 1800 рабочих мест.

Автомобили являются самым ценным экспортным товаром Великобритании: за год, завершившийся в апреле 2026 года, их совокупная стоимость составила 47,7 миллиарда фунтов стерлингов. По словам министра промышленности Блэра Макдугалла, Великобритания, как родина современной автомобильной промышленности, твердо намерена обеспечить проектирование и сборку транспортных средств будущего именно в стране.

Технологии будущего и научное сотрудничество

Генеральный директор Центра передовых силовых установок (Адванкед Пропулсион Кентре) Ян Констанс особо подчеркнул, что финансирование направлено на дальнейшее укрепление способности Великобритании проектировать, разрабатывать и создавать технологии, которые определят облик автомобилей будущего. Из выделенных средств 8 миллионов фунтов направят двум консорциумам, объединяющим представителей промышленности и науки, для вывода новых продуктов и процессов на рынок.

В рамках этих инициатив Bentley совместно с Ионетик, стартапом в сфере аккумуляторных батарей для электромобилей, работает над локальным производством аккумуляторных ячеек и батарейных блоков для автомобилей будущего. Вторую группу возглавляет производитель кабельных жгутов К5Д Течнологиес, в ее состав также вошли Артифекс Интериор Сйстемс, JLR и Уорикский университет.

Проект этой группы под названием АутоЛум призван внедрить в промышленном масштабе технологию, которая заменит ручную сборку автомобильных кабельных жгутов полностью автоматизированным процессом на основе компьютерного проектирования. Кроме того, определенное финансирование распределили между девятью проектами Великобритании в сфере взаимосвязанной и автоматизированной мобильности.

ЭлектромобилиИнвестицииВеликобританияАвтопромBentley
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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