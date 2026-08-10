Космический аппарат Каталйст замедлил вращение и продолжает миссию Свифт

·24·Технологии
Космический аппарат Каталйст замедлил вращение и продолжает миссию Свифт

Компания Каталйст Спаке Течнологиес добилась важного успеха в остановке вышедшего из-под контроля космического аппарата Линк и стабилизации его движения. Как сообщает иксбт.ком, инженерам удалось почти в 6 раз снизить скорость вращения спутника, перешедшего в аварийный режим, и продолжить миссию по спасению известного космического телескопа NASA. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Напомним, аппарат Линк был запущен в космос 3 июля текущего года с помощью ракеты Пегасус. Однако 28 июля из-за технических неисправностей аппарат перешёл в режим многокоординатного вращения и полностью потерял ориентацию. В момент происшествия его корпус вращался со скоростью около 9 градусов в секунду.

Специалисты запустили один из электрических двигателей и снизили опасную скорость вращения до 1,47 градуса в секунду. Как выяснилось, на этот процесс было израсходовано очень мало топлива — менее 100 граммов, что позволило компании сохранить ценный ресурс для дальнейших операций.

Обновление программного обеспечения и дальнейшие шаги

В настоящее время Линк в своей текущей конфигурации готовится к следующему этапу. В ближайшие дни инженеры Каталйст планируют загрузить на борт аппарата «значительное обновление программного обеспечения». Ожидается, что обновление обеспечит прямое управление ориентацией устройства в космосе и позволит специалистам вернуть полный контроль над ним.

После этого компания намерена вернуться к плану сближения с рентгеновской космической обсерваторией NASA Неил Гехрелс Свифт Обсерваторй. При этом причины потери ориентации аппарата Линк до сих пор не раскрыты полностью. После инцидента выяснилось, что два из трёх его маховиков вышли из строя, а двигатели системы управления реакцией работают лишь частично.

Критическая ситуация для обсерватории Свифт

Стоимость этой космической операции составляет 30 миллионов долларов, а для Каталйст это первая в истории попытка захватить другой космический аппарат и изменить его орбиту. Для 22-летней обсерватории Свифт эта миссия имеет жизненно важное значение, поскольку она не может самостоятельно корректировать свою орбиту.

Если Линк не спасёт её, телескоп неизбежно сойдёт с орбиты в конце 2026 года или начале 2027 года. По состоянию на 9 августа Свифт находилась немного ниже отметки 350 километров, а работы по подъёму её орбиты необходимо начать до снижения высоты ниже 300 километров. Ожидается, что этот опасный предел будет пересечён не ранее октября.

KatalystNASASwiftКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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