Капитану сборной Англии Харри Кейну может быть крайне сложно, подобно Криштиану Роналду и Лионелью Месси, выйти на поле на чемпионате мира 2030 года в последние годы своей карьеры. Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн высказал GOAL своё мнение о будущем нападающего. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Нападающий, которому сейчас 33 года, забил 85 голов за сборную Англии, установив исторический рекорд. Кроме того, он является лучшим бомбардиром «Тоттенхэма», а за «Баварию» сумел забить 146 голов в 147 матчах. Несмотря на приближение окончания действующего контракта с немецким грандом, стороны близки к подписанию нового соглашения.

Будущие турниры и возрастной фактор

Как сообщает GOAL, Дитмар Хаманн сомневается, что капитан сборной Англии сможет сыграть на чемпионате мира 2030 года в возрасте 36 лет. По его мнению, достичь уровня Криштиану Роналду и Лионелья Месси и многие годы выступать на столь высоком уровне — сложная задача для любого футболиста.

Хаманн сказал об этом следующее: &лдкуо;Сейчас ему 33 года, а через четыре года ему будет уже больше 36 лет. Это очень серьёзное требование. Мы видели, как два величайших футболиста всех времён участвовали в чемпионате мира: один сыграл хорошо, а другой — нет. Знаете, я бы не ставил Кейна в один ряд с этими двумя футболистами.&рдкуо;

Достигнутые результаты и перспективы

По словам специалиста, физическое состояние Харри Кейна также может быть обусловлено тем, что в молодости он провёл много матчей в низших лигах, а затем испытывал огромные нагрузки в английской Премьер-лиге. Несмотря на это, футболист избежал серьёзных травм, сохраняет высокий уровень игры и считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года.

Пока в сборной Англии нет достойного центрального нападающего, способного занять его место. Поэтому ожидается, что Кейн будет капитаном команды как минимум до чемпионата Европы 2028 года, который пройдёт на его родине.