Участие Харри Кейна в чемпионате мира 2030 года будет затруднительным

·41·Спорт
Участие Харри Кейна в чемпионате мира 2030 года будет затруднительным

Капитану сборной Англии Харри Кейну может быть крайне сложно, подобно Криштиану Роналду и Лионелью Месси, выйти на поле на чемпионате мира 2030 года в последние годы своей карьеры. Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн высказал GOAL своё мнение о будущем нападающего. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Нападающий, которому сейчас 33 года, забил 85 голов за сборную Англии, установив исторический рекорд. Кроме того, он является лучшим бомбардиром «Тоттенхэма», а за «Баварию» сумел забить 146 голов в 147 матчах. Несмотря на приближение окончания действующего контракта с немецким грандом, стороны близки к подписанию нового соглашения.

Будущие турниры и возрастной фактор

Как сообщает GOAL, Дитмар Хаманн сомневается, что капитан сборной Англии сможет сыграть на чемпионате мира 2030 года в возрасте 36 лет. По его мнению, достичь уровня Криштиану Роналду и Лионелья Месси и многие годы выступать на столь высоком уровне — сложная задача для любого футболиста.

Хаманн сказал об этом следующее: &лдкуо;Сейчас ему 33 года, а через четыре года ему будет уже больше 36 лет. Это очень серьёзное требование. Мы видели, как два величайших футболиста всех времён участвовали в чемпионате мира: один сыграл хорошо, а другой — нет. Знаете, я бы не ставил Кейна в один ряд с этими двумя футболистами.&рдкуо;

Достигнутые результаты и перспективы

По словам специалиста, физическое состояние Харри Кейна также может быть обусловлено тем, что в молодости он провёл много матчей в низших лигах, а затем испытывал огромные нагрузки в английской Премьер-лиге. Несмотря на это, футболист избежал серьёзных травм, сохраняет высокий уровень игры и считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года.

Пока в сборной Англии нет достойного центрального нападающего, способного занять его место. Поэтому ожидается, что Кейн будет капитаном команды как минимум до чемпионата Европы 2028 года, который пройдёт на его родине.

Харри КейнДитмар ХаманнБаварияСборная АнглииЧемпионат Мира 2030
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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