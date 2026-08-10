Создана система отслеживания транспорта, работающая без ГПС и мобильного интернета

Разработана локальная система позиционирования, позволяющая непрерывно отслеживать движение общественного транспорта даже при ограниченной спутниковой навигации и радиоэлектронных помехах. Как сообщает иксбт.ком, об этом заявила пресс-служба АО «ГЛОНАСС». Новая технология создана на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и предназначена для отображения фактического движения автобусов и троллейбусов в режиме реального времени. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Испытания и первые маршруты

Первый пилотный проект по практическому тестированию этой технологии планируется запустить 1 сентября 2026 года в Калужской области. На начальном этапе систему испытают на трех маршрутах Калуги. В дальнейшем решение предполагается использовать не только для контроля общественного транспорта, но и для отслеживания коммунальной техники и автомобилей экстренных служб.

Новая система позволяет точно определять местоположение транспортных средств даже в районах, где ГПС и мобильный интернет работают нестабильно. По словам специалистов, это станет важным шагом для повышения безопасности и надежности транспортной логистики в городах.

Принцип работы технологии

Работа системы основана на специальных технических решениях, которые автоматически фиксируют движение транспортных средств:

у остановок устанавливаются специальные метки, привязанные к координатам маршрутов;

на автобусы и троллейбусы устанавливаются специальные идентификаторы;

при приближении транспортного средства к остановке система фиксирует его состояние;

данные передаются на диспетчерские платформы, в городские службы и картографические приложения.

Обмен данными осуществляется по защищенному каналу через инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС». Это обеспечивает непрерывную работу сервиса даже в ситуациях с ограниченным доступом к мобильному интернету.

Оборудование, устанавливаемое на остановках, работает полностью автономно. Согласно плану проекта, оно рассчитано на непрерывную эксплуатацию в течение пяти лет и производится на основе полностью локализованных комплектующих и программного обеспечения.