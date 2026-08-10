Ужасная трагедия в Навоийской области: 59-летнего рабочего засыпало песком (видео)

В Кызылтепинском районе Навоийской области погиб 59-летний рабочий, на которого обрушился песок во время проведения ремонтных работ на подземных трубопроводах. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Очередной трагический случай, связанный с соблюдением правил охраны труда и безопасности, вновь привлёк внимание к рискам в строительной сфере.

Подробности происшествия

Трагический инцидент произошёл 7 августа на территории махалли «Навоий» Кызылтепинского района.

Согласно полученным данным:

Гражданин S.Q. выполнял работы по ремонту и восстановлению старых подземных трубопроводов.

В процессе работ внезапно обрушился слой грунта/песка и упал на него.

Рабочий скончался на месте происшествия от полученных тяжёлых травм.

Как сообщается, погибший работал наёмным рабочим в «Sfat plyus qurilish» MCHJ.

Расследование и официальная информация

О трагическом происшествии через центральную районную больницу сообщили в территориальный отдел внутренних дел. В настоящее время сотрудники ОВД Кызылтепинского района проводят расследование для установления причин происшествия и проверки соблюдения правил безопасности труда.

Горькая статистика: за 6 месяцев 2026 года погибли 137 человек

Согласно данным, представленным Государственной инспекцией труда, ситуация с безопасностью труда в стране по-прежнему остаётся тревожной.

В первом полугодии 2026 года:

Произошло 447 несчастных случаев , связанных с трудовой деятельностью;

В результате этих происшествий пострадали в разной степени 494 сотрудника ;

К сожалению, на рабочих местах погибли 137 рабочих и служащих.

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