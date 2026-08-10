Вирджил ван Дейк поддержал переход Рональда Араухо в Ливерпуль

·42·Спорт
Вирджил ван Дейк поддержал переход Рональда Араухо в Ливерпуль

Гранд английской Премьер-лиги Ливерпуль близок к подписанию защитника Барселоны Рональда Араухо, который должен усилить оборонительную линию команды. Этот возможный трансфер был тепло воспринят капитаном команды Вирджилом ван Дейком, поскольку травмы, полученные во время предсезонных сборов, оставили оборону клуба в крайне сложном положении. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщают иксбт.ком и другие международные спортивные источники, ожидается, что уругвайский футболист присоединится к мерсисайдскому клубу на правах аренды. Этот шаг предпринимается для решения проблем в обороне в начале новой эры под руководством нового главного тренера Андони Ираолы.

Проблемы в обороне и необходимость трансфера

Ускорить трансфер пришлось из-за физического состояния новичка Жереми Жаке. Молодой защитник, перешедший из Ренна, не смог принять участие в предсезонных товарищеских матчах из-за осторожного подхода медицинского штаба.

Капитан Вирджил ван Дейк также положительно высказался о травмированном молодом партнёре по команде и выразил надежду, что тот вскоре вернётся к тренировкам в общей группе. Несмотря на это, клуб предпочёл вариант с Рональдом Араухо как с опытным игроком, способным немедленно помочь команде.

Новая эра под руководством Андони Ираолы

Изменения в тренерском штабе клуба, включая назначение Андони Ираолы на пост главного тренера, открыли для команды новую страницу. Ван Дейк подчеркнул, что после неудач прошлого сезона готов выступать связующим звеном между игроками и тренерским штабом.

По его словам, уже в первую неделю работы с испанским специалистом удалось наладить хороший диалог, а опытные лидеры команды полностью поддерживают нового тренера. Команда проходит процесс адаптации к новым методам тренировок и требованиям.

ЛиверпульРональд АраухоВирджил ван ДейкАндони ИраолаПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
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