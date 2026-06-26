Вместо того чтобы смотреть в телефон: в Ташкенте впервые заработала «спорт-остановка»
На пути к коренному реформированию инфраструктуры общественного транспорта нашей столицы на основе принципов современной урбанистики был сделан неожиданный и очень прогрессивный шаг! Теперь минуты ожидания автобуса не будут скучными. По инициативе Центра организации дорожного движения города Ташкента в Сергелийском районе первая в истории столицы «спорт-остановка» официально начала свою работу.
Самая оживленная точка Сергели: почему именно здесь?
Обычно ожидание автобуса на остановке кажется пустой тратой драгоценного времени. Новый проект полностью меняет это представление. Первая воркаут-остановка была возведена в самой загруженной и людной точке Сергелийского района — рядом с автомобильным рынком была построена.
Это место выбрано неслучайно:
в данном районе очень высокий поток транспорта и пешеходов;
через эту остановку проходят автобусы всего по 12 маршрутам; автобусы
ежедневно тысячи пассажиров делают остановку именно в этом пункте.
Теперь пассажиры могут провести 10–15 минут до прибытия автобуса с пользой для здоровья, выполняя легкие физические упражнения и подтягиваясь на турниках, а не просто листая ленту в телефоне.
Мировой тренд на улицах Ташкента
Интеграция инфраструктуры со здоровым образом жизни — метод, который сегодня применяют самые развитые мегаполисы мира. Ташкент в этом проекте опирался на международный опыт:
Южная Корея и Сингапур: Лидеры по внедрению заботы о здоровье населения в повседневные маршруты. Их остановки, помимо спортивных элементов, оснащены цифровыми датчиками мониторинга здоровья.
Франция и Колумбия: В этих странах борьба с гиподинамией (малоподвижностью) через воркаут-остановки стала неотъемлемой частью городского дизайна.
Мнение специалистов: Городская инфраструктура должна быть не просто средством перемещения из точки А в точку Б, а живой экосистемой, служащей комфорту, здоровью и ежедневному благополучию жителей.
Не каждая остановка может стать спортплощадкой: 3 строгих критерия
При проектировании и установке воркаут-остановок ответственные лица уделяют серьезное внимание следующим важным требованиям:
Безопасность: Спортивные элементы размещаются на безопасном расстоянии от проезжей части и так, чтобы совершенно не мешать основному движению пешеходов.
Прочность: Используются специальные материалы, устойчивые к неблагоприятным воздействиям внешней среды (дождь, снег, сильная жара) и защищенные от вандализма.
Постоянный контроль: Исправность и безопасность оборудования регулярно проверяются в ходе технического осмотра.
Хотите, чтобы следующая «спорт-остановка» появилась рядом с вашим домом?
Вы наверняка знаете, что в последнее время в Ташкенте сносят старые, незаконные остановки-магазины, а взамен строят просторные, удобные и современные образцовые остановки. Спорт-остановка в Сергели является логическим продолжением этой масштабной модернизации.
Если хокимият и профильные ведомства признают этот проект успешным, количество спорт-остановок по городу будет резко увеличено. Самое интересное — где будет следующая точка, решите именно вы, жители города!
Как принять участие? Если вы хотите, чтобы на оживленной остановке рядом с вашим домом, работой или местом учебы появилась такая воркаут-площадка, свои предложения вы можете отправить через официальный Телеграм-бот Центра организации дорожного движения в сообщениях. Развитие и красота нашего города начинаются именно с нашей активности!
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