Вместо того чтобы смотреть в телефон: в Ташкенте впервые заработала «спорт-остановка»

На пути к коренному реформированию инфраструктуры общественного транспорта нашей столицы на основе принципов современной урбанистики был сделан неожиданный и очень прогрессивный шаг! Теперь минуты ожидания автобуса не будут скучными. По инициативе Центра организации дорожного движения города Ташкента в Сергелийском районе первая в истории столицы «спорт-остановка» официально начала свою работу.

Самая оживленная точка Сергели: почему именно здесь?

Обычно ожидание автобуса на остановке кажется пустой тратой драгоценного времени. Новый проект полностью меняет это представление. Первая воркаут-остановка была возведена в самой загруженной и людной точке Сергелийского района — рядом с автомобильным рынком была построена.

Это место выбрано неслучайно:

в данном районе очень высокий поток транспорта и пешеходов;

через эту остановку проходят автобусы всего по 12 маршрутам; автобусы

ежедневно тысячи пассажиров делают остановку именно в этом пункте.

Теперь пассажиры могут провести 10–15 минут до прибытия автобуса с пользой для здоровья, выполняя легкие физические упражнения и подтягиваясь на турниках, а не просто листая ленту в телефоне.

Мировой тренд на улицах Ташкента

Интеграция инфраструктуры со здоровым образом жизни — метод, который сегодня применяют самые развитые мегаполисы мира. Ташкент в этом проекте опирался на международный опыт:

Южная Корея и Сингапур: Лидеры по внедрению заботы о здоровье населения в повседневные маршруты. Их остановки, помимо спортивных элементов, оснащены цифровыми датчиками мониторинга здоровья.

Франция и Колумбия: В этих странах борьба с гиподинамией (малоподвижностью) через воркаут-остановки стала неотъемлемой частью городского дизайна.

Мнение специалистов: Городская инфраструктура должна быть не просто средством перемещения из точки А в точку Б, а живой экосистемой, служащей комфорту, здоровью и ежедневному благополучию жителей.

Не каждая остановка может стать спортплощадкой: 3 строгих критерия

При проектировании и установке воркаут-остановок ответственные лица уделяют серьезное внимание следующим важным требованиям:

Безопасность: Спортивные элементы размещаются на безопасном расстоянии от проезжей части и так, чтобы совершенно не мешать основному движению пешеходов. Прочность: Используются специальные материалы, устойчивые к неблагоприятным воздействиям внешней среды (дождь, снег, сильная жара) и защищенные от вандализма. Постоянный контроль: Исправность и безопасность оборудования регулярно проверяются в ходе технического осмотра.

Хотите, чтобы следующая «спорт-остановка» появилась рядом с вашим домом?

Вы наверняка знаете, что в последнее время в Ташкенте сносят старые, незаконные остановки-магазины, а взамен строят просторные, удобные и современные образцовые остановки. Спорт-остановка в Сергели является логическим продолжением этой масштабной модернизации.

Если хокимият и профильные ведомства признают этот проект успешным, количество спорт-остановок по городу будет резко увеличено. Самое интересное — где будет следующая точка, решите именно вы, жители города!