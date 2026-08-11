Рональд Араухо присоединился к «Ливерпулю»: детали трансфера

·54·Спорт
Рональд Араухо присоединился к «Ливерпулю»: детали трансфера

Готовящийся к новому сезону Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» продолжает усиливать состав, и особенно актуальной задачей стало решение проблем в линии обороны. Как сообщает ESPN, мерсисайдцы арендовали капитана «Барселоны» Рональда Араухо на один сезон с правом выкупа. Ожидается, что этот трансфер станет важным шагом для клуба в устранении пробелов в обороне. Об этом сообщает Goal.com.

В товарищеских матчах против «Лидс Юнайтед» и «Монако», проведённых перед началом нового сезона, «Ливерпуль» вёл с разницей в два мяча, но в итоге упустил победу. Эти результаты наглядно показали, что команде как воздух необходимы дополнительные опытные и надёжные исполнители в центре обороны. В результате руководство клуба немедленно активизировалось и оформило переход уругвайского футболиста.

Футбольный путь Рональда Араухо

По данным ESPN, Рональд Араухо начал карьеру в качестве нападающего в команде «Уракан де Ривера», а затем в составе «Рентистаса» перешёл на позицию центрального защитника. Футболист привлёк внимание выступлениями во втором дивизионе Уругвая, после чего играл за «Бостон Ривер» и попал в поле зрения испанских клубов. В итоге в 2018 году «Барселона» оформила его переход, несмотря на интерес со стороны других команд, включая «Реал Мадрид».

Начав выступать за молодёжную команду каталонского клуба, защитник быстро выделился скоростью отбора и превосходством в воздушных единоборствах. Главный тренер команды того времени Эрнесто Вальверде привлёк его к тренировкам и матчам основной команды. Однако дебют в Ла Лиге оказался непростым — уже в первом матче против «Севильи» в 2019 году он был удалён с поля.

Несмотря на это, футболист преодолел трудности и под руководством Рональда Кумана и Хави Эрнандеса стал ключевым игроком команды. Теперь он открывает новую страницу в карьере и отправляется в Англию, чтобы проявить себя в Премьер-лиге.

Согласно условиям соглашения, английский клуб будет полностью выплачивать зарплату футболиста. Отмечается, что Рональд Араухо согласился снизить зарплату, чтобы ускорить завершение трансфера. «Ливерпуль» также получил право выкупить его в конце сезона за 55 миллионов евро.

Рональд АраухоЛиверпульБарселонаТрансферПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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