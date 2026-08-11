Звезда «Барселона» Рональд Араухо стал игроком «Ливерпул»

·61·Спорт
Звезда «Барселона» Рональд Араухо стал игроком «Ливерпул»

Английский клуб «Ливерпул» объявил о очередной крупной сделке на трансферном рынке. Мерсисайдцы подписали 27-летнего уругвайского центрального защитника «Барселона» Рональда Араухо.

Английский клуб официально подтвердил, что привлёк опытного защитника из каталонского клуба на правах аренды.

Бесплатная аренда и право выкупа за 55 миллионов евро

Согласно ранее распространённым сообщениям, после окончания срока аренды мерсисайдцы получат право полностью выкупить трансфер футболиста за 55 миллионов евро.

По информации известного инсайдера и журналиста Бена Джейкобса, финансовые условия сделки выглядят следующим образом:

  • Условия аренды: Аренда футболиста обошлась «Ливерпул» бесплатно;

  • Обязательства по зарплате: «Красные» полностью взяли на себя выплату годовой зарплаты Араухо;

  • Важная уступка: Сам Рональд Араухо согласился на определённое снижение зарплаты в новом сезоне, чтобы этот трансфер состоялся.

Статистика в Ла Лиге и новый вызов

Уругвайский защитник выделялся в составе «Барселона» своей надёжной и боевой игрой. В прошлом сезоне он провёл 24 матча и забил 3 гола в испанской Ла Лиге.

Теперь Рональд Араухо укрепит оборонительную линию «Ливерпул» и будет бороться за важные победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

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Рональд АраухоЛиверпульБарселонаБен Джейкобс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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