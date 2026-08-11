Будущее Виктора Дьёкереша: Нико Ковач поддержал нападающего

·44·Спорт
Будущее Виктора Дьёкереша: Нико Ковач поддержал нападающего

Главный тренер «Боруссии Дортмунд» Нико Ковач высоко оценил игру нападающего «Арсенала» Виктора Дьёкереша после товарищеского матча на стадионе «Эмирейтс». Несмотря на победу немецкого клуба над лондонской командой со счётом 3:2, специалист отдельно отметил положительные качества шведского футболиста. Об этом сообщает Goal.com.

Этот матч стал для подопечных Микеля Артеты вторым подряд поражением в ходе летней подготовки. Тем не менее во время встречи Виктор Дьёкереш во втором тайме реализовал пенальти и поразил ворота.

Ранее нападающий, выступавший за «Спортинг», подвергался критике со стороны болельщиков и специалистов за свои действия в последних матчах. Особенно обсуждались его физическое состояние и активность на поле в играх против «Реал Бетиса» и «Боруссии Дортмунд».

Мнение Нико Ковача

На послематчевой пресс-конференции Нико Ковача спросили, какие футболисты соперника привлекли его внимание. Немецкий тренер отдельно похвалил Виктора Дьёкереша. По его словам, шведский форвард — физически сильный, быстрый игрок, который всегда стремится к воротам соперника.

«Мы очень хорошо его знаем», — добавил наставник «Боруссии Дортмунд», подчеркнув, что в составе «Арсенала» также много других игроков высокого уровня.

Впереди «Манчестер Сити» и новый сезон

В настоящее время «Арсенал» готовится к важным предстоящим матчам, в том числе к встрече с «Манчестер Сити». Виктор Дьёкереш решительно заявил, что не считает эту игру обычным товарищеским матчем.

По мнению нападающего, победы в таких матчах придают команде дополнительную уверенность и улучшают настроение перед началом сезона. «Когда вы побеждаете, то получаете уверенность и положительную энергию», — сказал форвард.

В то же время в центре внимания остаётся оборона «Арсенала», пропустившая по три гола в каждом из последних двух матчей. Дьёкереш признал, что действия и тактические возможности немецкого клуба стали для команды хорошим уроком.

Виктор ДьёкерешНико КовачБоруссия ДортмундАрсеналМанчестер Сити
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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