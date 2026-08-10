Кука подтвердил, что проведёт с Неймаром специальную беседу о дисциплине

Главный тренер бразильского «Сантоса» Кука сообщил, что проведёт закрытую встречу с капитаном команды Неймаром из-за растущих дисциплинарных проблем и большого количества жёлтых карточек. Отсутствие опытного нападающего в очередном матче из-за дисквалификации стало одной из причин очередного поражения команды и оставило клуб в тяжёлом турнирном положении. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, в матче на стадионе «Вила-Белмиро» «Сантос» уступил «Атлетико-ПР» со счётом 0:2. После этого поражения легендарный клуб остался в нижней части турнирной таблицы — в опасной зоне. Эта ситуация ещё раз наглядно показала, насколько атакующая линия команды зависит от созидательных возможностей и присутствия на поле бывшей звезды «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен».

Дисциплинарные проблемы и растущее число карточек

В текущем сезоне 34-летний футболист получил предупреждения от арбитров девять раз в 19 матчах во всех турнирах. Для сравнения: этот показатель уже превысил общее количество жёлтых карточек, полученных игроком за весь сезон 2025 года — восемь. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Кука не скрывал недовольства тем, что его лидер слишком часто вынужден покидать поле.

«Да, мы обязательно поговорим о карточках. Очень важно, чтобы он не пропускал такие важные матчи, как сегодняшний», — Goal.com приводит слова Куки. По словам тренера, отсутствие нападающего на поле серьёзно сказывается на эффективности команды при реализации созданных моментов.

Эффективность на поле и конфликты за его пределами

Несмотря на трудности текущего сезона, Неймар продолжает демонстрировать высокую результативность: в 2026 году на его счету восемь голов и пять результативных передач. Однако регулярные жёлтые карточки и удаления ставят под угрозу достижение клубом главных целей сезона.

Дисциплинарные проблемы не ограничиваются предупреждениями от арбитров. Недавно после матча Кубка Бразилии против «Ремо» Неймар оказался в центре конфликта с представителями соперника. На видео попало, как он кричал на сотрудников команды соперника в тоннеле и вёл себя провокационно.

Этот эпизод вызвал резкую критику со стороны президента «Ремо» Антонио Карлоса Бейзеры. В своём заявлении он жёстко осудил поведение звезды, которая должна быть примером для молодого поколения. Эти события усилили внимание к личному поведению Неймара в период, когда проходит один из последних этапов его яркой карьеры.