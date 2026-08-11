Трамп потребовал от Ирана «ответной компенсации»: новый конфликт обостряется...

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на требования Тегерана компенсировать ущерб, нанесённый в результате военных действий. Глава Белого дома потребовал от Ирана выплатить США и семьям пострадавших компенсации за погибших в конфликтах, терактах и протестах за последние 50 лет.

На фоне обострения геополитической напряжённости споры между Вашингтоном и Тегераном становятся всё более сложными.

Встречное требование Трампа и заявление в Truth Social

В заявлении, опубликованном Дональдом Трампом в социальной сети «Truth Social», он подчеркнул, что не признаёт требования Тегерана о компенсации военного ущерба и что этот вопрос никогда не обсуждался на предыдущих встречах.

В то же время президент США выдвинул Ирану встречное условие, потребовав выплатить компенсации за следующее:

Мины и взрывные устройства: за военнослужащих и мирных жителей, погибших и получивших тяжёлые ранения в результате взрывов бомб, установленных на обочинах дорог;

УСС Коле и боевые потери: за семьи моряков, погибших в 2000 году на корабле «УСС Коле», а также за тысячи других военнослужащих;

Протестующие и жертвы конфликтов: за протестующих, погибших в Иране за последние 50 лет, а также за родственников 52 тысяч человек, ставших жертвами военных столкновений за последние пять месяцев.

«Я поручил своим представителям включить это требование в любые будущие переговоры с Ираном», — написал Трамп.

Условия Ирана: когда откроется Ормузский пролив?

В свою очередь, Иран связывает повторное открытие стратегически важного Ормузского пролива с выполнением США важных требований.

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммада Багера Золькадра, пролив не будет открыт до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою политику в отношении Тегерана и не выполнит следующие 6 основных условий:

Полная компенсация ущерба: компенсация США военного и финансового ущерба, нанесённого за последние пять месяцев; Прекращение угроз: прекращение любых военных угроз в адрес Ирана и оскорблений религиозных святынь; Прекращение атак на союзников: полное прекращение военных действий против Ирана и его союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке; Отмена блокады: отмена морской блокады; Вывод войск: вывод военно-морских и военно-воздушных сил США из региона; Санкции и активы: отмена санкций против Ирана и разблокировка замороженных активов.

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