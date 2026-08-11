Трамп потребовал от Ирана «ответной компенсации»: новый конфликт обостряется...
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на требования Тегерана компенсировать ущерб, нанесённый в результате военных действий. Глава Белого дома потребовал от Ирана выплатить США и семьям пострадавших компенсации за погибших в конфликтах, терактах и протестах за последние 50 лет.
На фоне обострения геополитической напряжённости споры между Вашингтоном и Тегераном становятся всё более сложными.
Встречное требование Трампа и заявление в Truth Social
В заявлении, опубликованном Дональдом Трампом в социальной сети «Truth Social», он подчеркнул, что не признаёт требования Тегерана о компенсации военного ущерба и что этот вопрос никогда не обсуждался на предыдущих встречах.
В то же время президент США выдвинул Ирану встречное условие, потребовав выплатить компенсации за следующее:
Мины и взрывные устройства: за военнослужащих и мирных жителей, погибших и получивших тяжёлые ранения в результате взрывов бомб, установленных на обочинах дорог;
УСС Коле и боевые потери: за семьи моряков, погибших в 2000 году на корабле «УСС Коле», а также за тысячи других военнослужащих;
Протестующие и жертвы конфликтов: за протестующих, погибших в Иране за последние 50 лет, а также за родственников 52 тысяч человек, ставших жертвами военных столкновений за последние пять месяцев.
«Я поручил своим представителям включить это требование в любые будущие переговоры с Ираном», — написал Трамп.
Условия Ирана: когда откроется Ормузский пролив?
В свою очередь, Иран связывает повторное открытие стратегически важного Ормузского пролива с выполнением США важных требований.
По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммада Багера Золькадра, пролив не будет открыт до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою политику в отношении Тегерана и не выполнит следующие 6 основных условий:
Полная компенсация ущерба: компенсация США военного и финансового ущерба, нанесённого за последние пять месяцев;
Прекращение угроз: прекращение любых военных угроз в адрес Ирана и оскорблений религиозных святынь;
Прекращение атак на союзников: полное прекращение военных действий против Ирана и его союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке;
Отмена блокады: отмена морской блокады;
Вывод войск: вывод военно-морских и военно-воздушных сил США из региона;
Санкции и активы: отмена санкций против Ирана и разблокировка замороженных активов.
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