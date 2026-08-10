Социальные сети привлекают к суду из-за зависимости несовершеннолетних

·40·Технологии
Социальные сети привлекают к суду из-за зависимости несовершеннолетних

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско отклонил попытки крупных технологических компаний, таких как Meta, TikTok, Snapchat и Google, добиться прекращения исков. По данным Reuters, эти платформы обвиняют в намеренной разработке продуктов, вызывающих зависимость у несовеннолетних, и теперь им предстоит столкнуться с тысячами судебных процессов. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Компании обратились в суд и попытались защитить себя, сославшись на известное правило Сектион 230, освобождающее платформы от ответственности за публикации пользователей. По их утверждению, это правило также должно защищать их от обвинений в том, что они не предупреждали общественность о вызывающих зависимость дизайнерских решениях. Однако суд заявил, что апелляция была подана слишком рано для рассмотрения, поскольку подобные жалобы обычно рассматриваются после судебного разбирательства.

Объединение тысяч исков

В настоящее время тысячи подобных исков, поданных частными лицами, властями штатов и местными органами власти, а также школьными округами, объединены в одно крупное федеральное дело, которое теперь будет рассматриваться в рамках этого процесса. Ожидается, что эти судебные разбирательства станут важным прецедентом, способным серьёзно повлиять на дальнейшую деятельность крупнейших технологических гигантов.

По мнению экспертов, пока трудно предсказать исход этих судебных процессов. Тем не менее первые результаты в этом направлении уже подают технологическим компаниям серьёзный сигнал. В частности, Meta уже проиграла два иска на заседаниях присяжных по аналогичным делам, связанным с безопасностью детей.

Будущие последствия и безопасность

На фоне этих событий вопрос влияния социальных сетей на психическое здоровье несовершеннолетних пользователей всё активнее обсуждается во всём мире. Вероятность законодательного регулирования алгоритмического дизайна платформ и механизмов, удерживающих подростков перед экранами дольше, возрастает.

Последнее решение суда может положить начало новой эпохе, в которой от технологических компаний будут требовать более серьёзного внимания к безопасности и этическим нормам при разработке продуктов. Тем временем Meta, TikTok, Snapchat и Google вынуждены пересматривать свои стратегии защиты.

Социальные СетиСудебные РазбирательстваMetaTikTokGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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