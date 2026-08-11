Гигабйте представила новую материнскую плату для ЛГА1700 с поддержкой PCIe 5.0 и Wi-Fi 6E

·51·Технологии
Гигабйте представила новую материнскую плату для ЛГА1700 с поддержкой PCIe 5.0 и Wi-Fi 6E

Компания Гигабйте представила обновлённую версию популярной системной платы Б760М Гаминг ДДР4, предназначенной для семейства процессоров Intel ЛГА1700. Как пишет издание иксбт.ком, устройство под названием Б760М Гаминг ВИФИ6Э ДДР4 Ген5 привлекает внимание современными интерфейсами, сохранив основные преимущества плат предыдущего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одним из главных изменений стал обновлённый слот для видеокарты. Если в исходной модели использовался стандарт PCIe 4.0, то новая модификация получила полноценный интерфейс PCIe 5.0. Это позволяет пользователям сохранить прежние процессоры и оперативную память формата ДДР4, одновременно получив доступ к новейшим технологиям.

Технические возможности и новые стандарты

По словам специалистов, поддержка PCIe 5.0 может быть особенно полезна при выборе некоторых современных видеокарт GeForce, в частности моделей с 8 GB памяти. Шина нового поколения повышает скорость передачи данных и помогает поддерживать высокую общую производительность системы.

Устройство также значительно обновилось в плане возможностей беспроводного подключения. Модуль Wi-Fi 6E, отсутствовавший в исходной версии, теперь встроен в системную плату, обеспечивая высокую скорость и стабильность беспроводного подключения к интернету.

Внутренние компоненты и возможности расширения

Согласно данным иксбт.ком, среди других технических характеристик системной платы можно выделить следующие компоненты:

  • Девятифазная подсистема питания и небольшой радиатор для её охлаждения
  • Два слота для установки оперативной памяти (RAM)
  • Два слота для накопителей M.2 (SSD), при этом через эти порты поддерживается только стандарт PCIe 4.0
Эта системная плата выходит на рынок как удобное и экономичное решение для пользователей, которые хотят подключать новейшие видеокарты и высокоскоростные сети Wi-Fi без замены процессоров и памяти предыдущего поколения.

GigabyteМатеринская ПлатаIntel LGA1700PCIe 5.0Wi-Fi 6E
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сотрудники OpenAI продали акции на 7 миллиардов долларовСотрудники OpenAI продали акции на 7 миллиардов долларовСегодня, 05:22OpenAI представила новую кибермодель на фоне роста атак с использованием искусственного интеллектаOpenAI представила новую кибермодель на фоне роста атак с использованием искусственного интеллектаСегодня, 04:55Джефф Безос может купить долю в футбольном клубе «Ливерпуль»Джефф Безос может купить долю в футбольном клубе «Ливерпуль»Сегодня, 04:21Атоммаш запустил робота для проверки качества оборудования АЭСАтоммаш запустил робота для проверки качества оборудования АЭССегодня, 03:58Между Рипплинг и стартапом Рунлаер начался патентный спорМежду Рипплинг и стартапом Рунлаер начался патентный спорСегодня, 03:29Alphabet привлекает до $25 млрд долга для покрытия расходов на искусственный интеллектAlphabet привлекает до $25 млрд долга для покрытия расходов на искусственный интеллектСегодня, 03:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей