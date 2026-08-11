Гигабйте представила новую материнскую плату для ЛГА1700 с поддержкой PCIe 5.0 и Wi-Fi 6E

Компания Гигабйте представила обновлённую версию популярной системной платы Б760М Гаминг ДДР4, предназначенной для семейства процессоров Intel ЛГА1700. Как пишет издание иксбт.ком, устройство под названием Б760М Гаминг ВИФИ6Э ДДР4 Ген5 привлекает внимание современными интерфейсами, сохранив основные преимущества плат предыдущего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одним из главных изменений стал обновлённый слот для видеокарты. Если в исходной модели использовался стандарт PCIe 4.0, то новая модификация получила полноценный интерфейс PCIe 5.0. Это позволяет пользователям сохранить прежние процессоры и оперативную память формата ДДР4, одновременно получив доступ к новейшим технологиям.

Технические возможности и новые стандарты

По словам специалистов, поддержка PCIe 5.0 может быть особенно полезна при выборе некоторых современных видеокарт GeForce, в частности моделей с 8 GB памяти. Шина нового поколения повышает скорость передачи данных и помогает поддерживать высокую общую производительность системы.

Устройство также значительно обновилось в плане возможностей беспроводного подключения. Модуль Wi-Fi 6E, отсутствовавший в исходной версии, теперь встроен в системную плату, обеспечивая высокую скорость и стабильность беспроводного подключения к интернету.

Внутренние компоненты и возможности расширения

Согласно данным иксбт.ком, среди других технических характеристик системной платы можно выделить следующие компоненты:

Девятифазная подсистема питания и небольшой радиатор для её охлаждения

Два слота для установки оперативной памяти (RAM)

Два слота для накопителей M.2 (SSD), при этом через эти порты поддерживается только стандарт PCIe 4.0

Эта системная плата выходит на рынок как удобное и экономичное решение для пользователей, которые хотят подключать новейшие видеокарты и высокоскоростные сети Wi-Fi без замены процессоров и памяти предыдущего поколения.