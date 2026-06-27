Задержаны двое должностных лиц, бравших деньги за трудоустройство в системе здравоохранения

·14·Общество
Задержаны двое должностных лиц, бравших деньги за трудоустройство в системе здравоохранения

В Узбекистане задержаны двое должностных лиц, подозреваемых в получении денег от граждан за обещание трудоустройства в медицинские учреждения.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных управлением управления департамента при Генеральной прокуратуре по Ташкентской области совместно с другими правоохранительными органами, была задержана главный бухгалтер городского медицинского объединения Нурафшан Л.С.

По данным следствия, она обещала трудоустроить двух граждан на должность дворника через своих знакомых, занимающих высокие должности. Она была задержана в момент получения 1 000 долларов США с вещественными доказательствами.

Также в ходе оперативных мероприятий в Чирочикинском районе был задержан руководитель пункта семейной медицины К.Л. Он был задержан в момент получения 500 долларов США за обещание трудоустроить гражданина на должность медсестры.

По данным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса, касающимся мошенничества и соучастия в даче взятки.

В настоящее время продолжаются первоначальные следственные действия.

УзбекистанТашкентская областьНурафшанЧиракчи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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